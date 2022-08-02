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В США заявили о визуальных доказательствах гибели главаря "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 02.08.2022
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В США заявили о визуальных доказательствах гибели главаря "Аль-Каиды"*
В США заявили о визуальных доказательствах гибели главаря "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 02.08.2022
В США заявили о визуальных доказательствах гибели главаря "Аль-Каиды"*
США располагают "визуальными и иными доказательствами" ликвидации в Афганистане главы террористической организации "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, однако не... РИА Новости, 02.08.2022
2022-08-02T16:31
2022-08-02T16:31
в мире
сша
афганистан
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талибан
аль-каида
оон
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США располагают "визуальными и иными доказательствами" ликвидации в Афганистане главы террористической организации "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, однако не образцами его ДНК, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."У нас нет его ДНК, и мы не собираемся его получать. Откровенно говоря, с учетом различных источников и методов получения информации, которые мы задействуем, мы в этом не нуждаемся", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN, комментируя операцию по устранению аз-Завахири.На вопрос о том, располагают ли США визуальным подтверждением смерти боевика, представитель Белого дома ответил положительно. "У нас есть визуальное подтверждение, а также подтверждение, полученное при помощи различных источников и методов", - подтвердил Кирби.Об успешной ликвидации аз-Завахири накануне объявило руководство США. Согласно этим данным, американские спецслужбы в минувшие выходные нанесли при помощи беспилотника удар по дому в Кабуле, где укрывался боевик. По мнению Вашингтона, правящее в Афганистане движение "Талибан"** знало о местонахождении главая "Аль-Каиды"*. В Вашингтоне заявили, что не уведомляли талибов заблаговременно о планах провести спецоперацию.* Запрещенная в России террористическая организация** Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220802/likvidatsiya-1806558365.html
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сша
афганистан
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в мире, сша, афганистан, вашингтон (штат), талибан, аль-каида, оон
16:31 02.08.2022
 
В США заявили о визуальных доказательствах гибели главаря "Аль-Каиды"*

Джон Кирби заявил о визуальных доказательствах гибели главаря "Аль-Каиды"*

© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseДжон Кирби
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany Chase
Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США располагают "визуальными и иными доказательствами" ликвидации в Афганистане главы террористической организации "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, однако не образцами его ДНК, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"У нас нет его ДНК, и мы не собираемся его получать. Откровенно говоря, с учетом различных источников и методов получения информации, которые мы задействуем, мы в этом не нуждаемся", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN, комментируя операцию по устранению аз-Завахири.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 02:52
Гражданские не пострадали при ликвидации лидера "Аль-Каиды"*, заявил Байден
На вопрос о том, располагают ли США визуальным подтверждением смерти боевика, представитель Белого дома ответил положительно. "У нас есть визуальное подтверждение, а также подтверждение, полученное при помощи различных источников и методов", - подтвердил Кирби.
Об успешной ликвидации аз-Завахири накануне объявило руководство США. Согласно этим данным, американские спецслужбы в минувшие выходные нанесли при помощи беспилотника удар по дому в Кабуле, где укрывался боевик. По мнению Вашингтона, правящее в Афганистане движение "Талибан"** знало о местонахождении главая "Аль-Каиды"*. В Вашингтоне заявили, что не уведомляли талибов заблаговременно о планах провести спецоперацию.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность
Американский беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
Вчера, 00:47
Politico: США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"* в Афганистане
 
В миреСШААфганистанВашингтон (штат)ТалибанАль-КаидаООН
 
 
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