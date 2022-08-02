В США заявили о визуальных доказательствах гибели главаря "Аль-Каиды"*
Джон Кирби заявил о визуальных доказательствах гибели главаря "Аль-Каиды"*
Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США располагают "визуальными и иными доказательствами" ликвидации в Афганистане главы террористической организации "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, однако не образцами его ДНК, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"У нас нет его ДНК, и мы не собираемся его получать. Откровенно говоря, с учетом различных источников и методов получения информации, которые мы задействуем, мы в этом не нуждаемся", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN, комментируя операцию по устранению аз-Завахири.
На вопрос о том, располагают ли США визуальным подтверждением смерти боевика, представитель Белого дома ответил положительно. "У нас есть визуальное подтверждение, а также подтверждение, полученное при помощи различных источников и методов", - подтвердил Кирби.
Об успешной ликвидации аз-Завахири накануне объявило руководство США. Согласно этим данным, американские спецслужбы в минувшие выходные нанесли при помощи беспилотника удар по дому в Кабуле, где укрывался боевик. По мнению Вашингтона, правящее в Афганистане движение "Талибан"** знало о местонахождении главая "Аль-Каиды"*. В Вашингтоне заявили, что не уведомляли талибов заблаговременно о планах провести спецоперацию.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность