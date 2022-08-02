https://ria.ru/20220802/afganistan-1806716840.html

В США заявили о визуальных доказательствах гибели главаря "Аль-Каиды"*

В США заявили о визуальных доказательствах гибели главаря "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 02.08.2022

В США заявили о визуальных доказательствах гибели главаря "Аль-Каиды"*

США располагают "визуальными и иными доказательствами" ликвидации в Афганистане главы террористической организации "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, однако не... РИА Новости, 02.08.2022

2022-08-02T16:31

2022-08-02T16:31

2022-08-02T16:31

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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. США располагают "визуальными и иными доказательствами" ликвидации в Афганистане главы террористической организации "Аль-Каида"* Аймана аз-Завахири, однако не образцами его ДНК, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."У нас нет его ДНК, и мы не собираемся его получать. Откровенно говоря, с учетом различных источников и методов получения информации, которые мы задействуем, мы в этом не нуждаемся", - сказал Кирби в интервью телеканалу CNN, комментируя операцию по устранению аз-Завахири.На вопрос о том, располагают ли США визуальным подтверждением смерти боевика, представитель Белого дома ответил положительно. "У нас есть визуальное подтверждение, а также подтверждение, полученное при помощи различных источников и методов", - подтвердил Кирби.Об успешной ликвидации аз-Завахири накануне объявило руководство США. Согласно этим данным, американские спецслужбы в минувшие выходные нанесли при помощи беспилотника удар по дому в Кабуле, где укрывался боевик. По мнению Вашингтона, правящее в Афганистане движение "Талибан"** знало о местонахождении главая "Аль-Каиды"*. В Вашингтоне заявили, что не уведомляли талибов заблаговременно о планах провести спецоперацию.* Запрещенная в России террористическая организация** Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220802/likvidatsiya-1806558365.html

https://ria.ru/20220802/likvidatsiya-1806553909.html

сша

афганистан

вашингтон (штат)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, афганистан, вашингтон (штат), талибан, аль-каида, оон