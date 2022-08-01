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Генсек ООН назвал отправку первого судна с зерном из Одессы важным началом

Генсек ООН назвал отправку первого судна с зерном из Одессы важным началом - РИА Новости, 01.08.2022

Генсек ООН назвал отправку первого судна с зерном из Одессы важным началом

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал важным началом отправку из Одессы первого судна с зерном в рамках "продуктовой сделки". РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:40

2022-08-01T17:40

2022-08-01T17:40

экономика

одесса

украина

оон

антониу гутерреш

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ООН, 1 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал важным началом отправку из Одессы первого судна с зерном в рамках "продуктовой сделки".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан, сообщили ранее в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины.Он отметил, что первое судно с зерном должен стать одним из многих коммерческих судов, которые принесут облегчение на мировой рынок зерна.Гутерреш отметил, что участники переговоров без устали работали, чтобы достичь этого результата.

одесса

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первое судно с зерном направляется из порта Одессы в Стамбул Первое судно из порта Одессы вышло с 26 тысячами тонн кукурузы, оно направляется в Ливан, сообщили в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины. Уже во вторник сухогруз придет в Стамбул, где состоится его осмотр, затем груз отправится дальше по маршруту, уточнили в Минобороны Турции. 2022-08-01T17:40 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, одесса, украина, оон, антониу гутерреш, видео