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Генсек ООН назвал отправку первого судна с зерном из Одессы важным началом
Генсек ООН назвал отправку первого судна с зерном из Одессы важным началом - РИА Новости, 01.08.2022
Генсек ООН назвал отправку первого судна с зерном из Одессы важным началом
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал важным началом отправку из Одессы первого судна с зерном в рамках "продуктовой сделки". РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:40
2022-08-01T17:40
2022-08-01T17:40
экономика
одесса
украина
оон
антониу гутерреш
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ООН, 1 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал важным началом отправку из Одессы первого судна с зерном в рамках "продуктовой сделки".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан, сообщили ранее в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины.Он отметил, что первое судно с зерном должен стать одним из многих коммерческих судов, которые принесут облегчение на мировой рынок зерна.Гутерреш отметил, что участники переговоров без устали работали, чтобы достичь этого результата.
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Первое судно с зерном направляется из порта Одессы в Стамбул
Первое судно из порта Одессы вышло с 26 тысячами тонн кукурузы, оно направляется в Ливан, сообщили в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины. Уже во вторник сухогруз придет в Стамбул, где состоится его осмотр, затем груз отправится дальше по маршруту, уточнили в Минобороны Турции.
2022-08-01T17:40
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, одесса, украина, оон, антониу гутерреш, видео
Генсек ООН назвал отправку первого судна с зерном из Одессы важным началом
Генсек ООН Гутерреш назвал выход из Одессы первого судна с зерном важной отправной точкой