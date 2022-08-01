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В Кремле отреагировали на выход из Одессы первого судна с украинским зерном - РИА Новости, 01.08.2022
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В Кремле отреагировали на выход из Одессы первого судна с украинским зерном
В Кремле отреагировали на выход из Одессы первого судна с украинским зерном - РИА Новости, 01.08.2022
В Кремле отреагировали на выход из Одессы первого судна с украинским зерном
Выход первого судна с зерном с Украины является позитивным событием и дает возможность протестировать реализацию стамбульских соглашений, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:45
2022-08-01T12:45
экономика
одесса
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Выход первого судна с зерном с Украины является позитивным событием и дает возможность протестировать реализацию стамбульских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что российская сторона надеется на выполнение всех договоренностей.Первое судно с зерном покинуло украинский порт Одесса в понедельник утром."По факту выхода первого судна - это весьма и весьма позитивно. Хорошая возможность протестировать эффективность работы тех механизмов, которые согласованы на стамбульских переговорах. Будем надеяться, что со всех сторон все договоренности будут выполняться", - сказал Песков во время общения с прессой в понедельник.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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Первое судно с зерном направляется из порта Одессы в Стамбул
Первое судно из порта Одессы вышло с 26 тысячами тонн кукурузы, оно направляется в Ливан, сообщили в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины. Уже во вторник сухогруз придет в Стамбул, где состоится его осмотр, затем груз отправится дальше по маршруту, уточнили в Минобороны Турции.
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экономика, одесса, украина, россия, дмитрий песков, видео
В Кремле отреагировали на выход из Одессы первого судна с украинским зерном
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Выход первого судна с зерном с Украины является позитивным событием и дает возможность протестировать реализацию стамбульских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что российская сторона надеется на выполнение всех договоренностей.
2022-08-01T12:45
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12:45 01.08.2022
 
В Кремле отреагировали на выход из Одессы первого судна с украинским зерном

Пресс-секретарь Песков назвал выход первого судна с украинским зерном позитивным событием

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Выход первого судна с зерном с Украины является позитивным событием и дает возможность протестировать реализацию стамбульских соглашений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что российская сторона надеется на выполнение всех договоренностей.
Первое судно с зерном покинуло украинский порт Одесса в понедельник утром.
"По факту выхода первого судна - это весьма и весьма позитивно. Хорошая возможность протестировать эффективность работы тех механизмов, которые согласованы на стамбульских переговорах. Будем надеяться, что со всех сторон все договоренности будут выполняться", - сказал Песков во время общения с прессой в понедельник.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
 
ЭкономикаОдессаУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
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