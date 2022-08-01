https://ria.ru/20220801/zerno-1806339400.html

В Турции поблагодарили Шойгу за содействие в выходе первого судна с зерном

В Турции поблагодарили Шойгу за содействие в выходе первого судна с зерном - РИА Новости, 01.08.2022

В Турции поблагодарили Шойгу за содействие в выходе первого судна с зерном

Министр обороны Турции Хулуси Акар после выхода первого судна с зерном из порта Одессы поблагодарил стороны, подписавшие стамбульскую "продуктовую сделку", в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:48

2022-08-01T10:48

2022-08-01T12:49

экономика

турция

сергей шойгу

хулуси акар

украина

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804322661_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_4614e69008b096b653a30321752a324c.jpg

АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар после выхода первого судна с зерном из порта Одессы поблагодарил стороны, подписавшие стамбульскую "продуктовую сделку", в том числе своего российского коллегу Сергея Шойгу."Я выражаю благодарность господину Шойгу, господину Резникову (министр обороны Украины Алексей Резников. — Прим. ред.) за содействие в процессе и доверие Турции", — сказал Акар журналистам в агентстве Anadolu.Утром в понедельник судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженное 26 тысячами тонн кукурузы, вышло из порта Одессы. Как ожидается, уже во вторник сухогруз прибудет в Стамбул, где пройдет его досмотр, затем груз отправится дальше по маршруту в ливанский порт Триполи. По данным турецкого телеканала A Haber, движение судна отслеживают беспилотники и спутники.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.

https://ria.ru/20220801/zerno-1806336986.html

турция

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первое судно с зерном направляется из порта Одессы в Стамбул Первое судно из порта Одессы вышло с 26 тысячами тонн кукурузы, оно направляется в Ливан, сообщили в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины. Уже во вторник сухогруз придет в Стамбул, где состоится его осмотр, затем груз отправится дальше по маршруту, уточнили в Минобороны Турции. 2022-08-01T10:48 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, сергей шойгу, хулуси акар, украина, россия, оон