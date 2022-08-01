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Координационный центр следит за безопасностью судна с украинским зерном - РИА Новости, 01.08.2022
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Координационный центр следит за безопасностью судна с украинским зерном
Координационный центр следит за безопасностью судна с украинским зерном - РИА Новости, 01.08.2022
Координационный центр следит за безопасностью судна с украинским зерном
Объединенный координационный центр дал разрешение на выход судна с зерном из порта Одессы и следит за его безопасным прохождением через морской коридор,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:45
2022-08-01T12:09
в мире
одесса
ливан
украина
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Объединенный координационный центр дал разрешение на выход судна с зерном из порта Одессы и следит за его безопасным прохождением через морской коридор, говорится в заявлении ООН.В министерстве инфраструктуры Украины ранее сообщили, что первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан."Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил сегодня (в понедельник) судну Razoni отплыть из порта Одессы... СКЦ следит за безопасным прохождением судна по безопасному гуманитарному морскому коридору", - отмечается в коммюнике.Согласно заявлению, СКЦ обратился к входящим в него сторонам с просьбой проинформировать свои военные и другие властные структуры для обеспечения безопасного прохода судна. Кроме того, СКЦ согласовал координаты и ограничения гуманитарного морского коридора и сообщил эти детали в соответствии с международными навигационными процедурами.
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Первое судно с зерном направляется из порта Одессы в Стамбул
Первое судно из порта Одессы вышло с 26 тысячами тонн кукурузы, оно направляется в Ливан, сообщили в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины. Уже во вторник сухогруз придет в Стамбул, где состоится его осмотр, затем груз отправится дальше по маршруту, уточнили в Минобороны Турции.
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в мире, одесса, ливан, украина, оон
10:45 01.08.2022 (обновлено: 12:09 01.08.2022)
 
Координационный центр следит за безопасностью судна с украинским зерном

ООН: координационный центр следит за безопасностью вышедшего из Одессы судна с зерном

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкКоординационный центр по транспортировке зерна с Украины в Стамбуле
Координационный центр по транспортировке зерна с Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
Перейти в фотобанк
Координационный центр по транспортировке зерна с Украины в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Объединенный координационный центр дал разрешение на выход судна с зерном из порта Одессы и следит за его безопасным прохождением через морской коридор, говорится в заявлении ООН.
В министерстве инфраструктуры Украины ранее сообщили, что первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан.
"Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил сегодня (в понедельник) судну Razoni отплыть из порта Одессы... СКЦ следит за безопасным прохождением судна по безопасному гуманитарному морскому коридору", - отмечается в коммюнике.
Согласно заявлению, СКЦ обратился к входящим в него сторонам с просьбой проинформировать свои военные и другие властные структуры для обеспечения безопасного прохода судна. Кроме того, СКЦ согласовал координаты и ограничения гуманитарного морского коридора и сообщил эти детали в соответствии с международными навигационными процедурами.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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Генсек ООН прокомментировал начало вывоза украинского зерна
 
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