https://ria.ru/20220801/zerno-1806337850.html
Координационный центр следит за безопасностью судна с украинским зерном
Координационный центр следит за безопасностью судна с украинским зерном - РИА Новости, 01.08.2022
Координационный центр следит за безопасностью судна с украинским зерном
Объединенный координационный центр дал разрешение на выход судна с зерном из порта Одессы и следит за его безопасным прохождением через морской коридор,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:45
2022-08-01T10:45
2022-08-01T12:09
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Объединенный координационный центр дал разрешение на выход судна с зерном из порта Одессы и следит за его безопасным прохождением через морской коридор, говорится в заявлении ООН.В министерстве инфраструктуры Украины ранее сообщили, что первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан."Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил сегодня (в понедельник) судну Razoni отплыть из порта Одессы... СКЦ следит за безопасным прохождением судна по безопасному гуманитарному морскому коридору", - отмечается в коммюнике.Согласно заявлению, СКЦ обратился к входящим в него сторонам с просьбой проинформировать свои военные и другие властные структуры для обеспечения безопасного прохода судна. Кроме того, СКЦ согласовал координаты и ограничения гуманитарного морского коридора и сообщил эти детали в соответствии с международными навигационными процедурами.
https://ria.ru/20220801/zerno-1806336986.html
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Первое судно с зерном направляется из порта Одессы в Стамбул
Первое судно из порта Одессы вышло с 26 тысячами тонн кукурузы, оно направляется в Ливан, сообщили в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины. Уже во вторник сухогруз придет в Стамбул, где состоится его осмотр, затем груз отправится дальше по маршруту, уточнили в Минобороны Турции.
2022-08-01T10:45
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, ливан, украина, оон
10:45 01.08.2022 (обновлено: 12:09 01.08.2022)
Координационный центр следит за безопасностью судна с украинским зерном
ООН: координационный центр следит за безопасностью вышедшего из Одессы судна с зерном
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Объединенный координационный центр дал разрешение на выход судна с зерном из порта Одессы и следит за его безопасным прохождением через морской коридор, говорится в заявлении ООН.
В министерстве инфраструктуры Украины ранее сообщили, что первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы
и направляется в Ливан
.
"Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил сегодня (в понедельник) судну Razoni отплыть из порта Одессы... СКЦ следит за безопасным прохождением судна по безопасному гуманитарному морскому коридору", - отмечается в коммюнике.
Согласно заявлению, СКЦ обратился к входящим в него сторонам с просьбой проинформировать свои военные и другие властные структуры для обеспечения безопасного прохода судна. Кроме того, СКЦ согласовал координаты и ограничения гуманитарного морского коридора и сообщил эти детали в соответствии с международными навигационными процедурами.