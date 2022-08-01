https://ria.ru/20220801/zerno-1806337850.html

Координационный центр следит за безопасностью судна с украинским зерном

Координационный центр следит за безопасностью судна с украинским зерном - РИА Новости, 01.08.2022

Координационный центр следит за безопасностью судна с украинским зерном

Объединенный координационный центр дал разрешение на выход судна с зерном из порта Одессы и следит за его безопасным прохождением через морской коридор,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:45

2022-08-01T10:45

2022-08-01T12:09

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Объединенный координационный центр дал разрешение на выход судна с зерном из порта Одессы и следит за его безопасным прохождением через морской коридор, говорится в заявлении ООН.В министерстве инфраструктуры Украины ранее сообщили, что первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан."Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил сегодня (в понедельник) судну Razoni отплыть из порта Одессы... СКЦ следит за безопасным прохождением судна по безопасному гуманитарному морскому коридору", - отмечается в коммюнике.Согласно заявлению, СКЦ обратился к входящим в него сторонам с просьбой проинформировать свои военные и другие властные структуры для обеспечения безопасного прохода судна. Кроме того, СКЦ согласовал координаты и ограничения гуманитарного морского коридора и сообщил эти детали в соответствии с международными навигационными процедурами.

https://ria.ru/20220801/zerno-1806336986.html

одесса

ливан

украина

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Первое судно с зерном направляется из порта Одессы в Стамбул Первое судно из порта Одессы вышло с 26 тысячами тонн кукурузы, оно направляется в Ливан, сообщили в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины. Уже во вторник сухогруз придет в Стамбул, где состоится его осмотр, затем груз отправится дальше по маршруту, уточнили в Минобороны Турции. 2022-08-01T10:45 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, ливан, украина, оон