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Генсек ООН прокомментировал начало вывоза украинского зерна
Генсек ООН прокомментировал начало вывоза украинского зерна - РИА Новости, 01.08.2022
Генсек ООН прокомментировал начало вывоза украинского зерна
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал выход первого торгового судна с зерном из порта Одессы. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:42
2022-08-01T10:42
2022-08-01T12:08
экономика
одесса
украина
турция
оон
антониу гутерреш
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал выход первого торгового судна с зерном из порта Одессы.В министерстве инфраструктуры Украины ранее сообщили, что первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан.Первое отплытие стало коллективным достижением Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в Стамбуле под эгидой ООН и состоящего из представителей Украины, Российской Федерации и Турции... Генеральный секретарь приветствует их усилия и благодарен Турции за ее лидерство", - говорится в заявлении.Как отмечается, глава ООН надеется, что первое судно станет одним из многих перевозчиков зерна в соответствии с подписанной инициативой, которая, таким образом, принесет необходимую стабильность и облегчение глобальной продовольственной безопасности.
одесса
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Первое судно с зерном направляется из порта Одессы в Стамбул
Первое судно из порта Одессы вышло с 26 тысячами тонн кукурузы, оно направляется в Ливан, сообщили в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины. Уже во вторник сухогруз придет в Стамбул, где состоится его осмотр, затем груз отправится дальше по маршруту, уточнили в Минобороны Турции.
2022-08-01T10:42
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, одесса, украина, турция, оон, антониу гутерреш, видео
10:42 01.08.2022 (обновлено: 12:08 01.08.2022)
Генсек ООН прокомментировал начало вывоза украинского зерна
Генсек ООН Гутерреш приветствовал выход первого торгового судна с зерном из порта Одессы