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Генсек ООН прокомментировал начало вывоза украинского зерна

Генсек ООН прокомментировал начало вывоза украинского зерна - РИА Новости, 01.08.2022

Генсек ООН прокомментировал начало вывоза украинского зерна

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал выход первого торгового судна с зерном из порта Одессы. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:42

2022-08-01T10:42

2022-08-01T12:08

экономика

одесса

украина

турция

оон

антониу гутерреш

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал выход первого торгового судна с зерном из порта Одессы.В министерстве инфраструктуры Украины ранее сообщили, что первое судно с 26 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Одессы и направляется в Ливан.Первое отплытие стало коллективным достижением Совместного координационного центра (СКЦ), созданного в Стамбуле под эгидой ООН и состоящего из представителей Украины, Российской Федерации и Турции... Генеральный секретарь приветствует их усилия и благодарен Турции за ее лидерство", - говорится в заявлении.Как отмечается, глава ООН надеется, что первое судно станет одним из многих перевозчиков зерна в соответствии с подписанной инициативой, которая, таким образом, принесет необходимую стабильность и облегчение глобальной продовольственной безопасности.

одесса

украина

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первое судно с зерном направляется из порта Одессы в Стамбул Первое судно из порта Одессы вышло с 26 тысячами тонн кукурузы, оно направляется в Ливан, сообщили в понедельник в министерстве инфраструктуры Украины. Уже во вторник сухогруз придет в Стамбул, где состоится его осмотр, затем груз отправится дальше по маршруту, уточнили в Минобороны Турции. 2022-08-01T10:42 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, одесса, украина, турция, оон, антониу гутерреш, видео