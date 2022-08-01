https://ria.ru/20220801/zerno-1806315639.html

В Турции сообщили подробности отправки первого судна с украинским зерном

В Турции сообщили подробности отправки первого судна с украинским зерном - РИА Новости, 01.08.2022

В Турции сообщили подробности отправки первого судна с украинским зерном

Утром 1 августа судно с грузом зерна выйдет из порта Одессы и возьмет курс на Ближний Восток, сообщило Минобороны Турции. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T08:12

2022-08-01T08:12

2022-08-01T08:57

экономика

турция

одесса

украина

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АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Утром 1 августа судно с грузом зерна выйдет из порта Одессы и возьмет курс на Ближний Восток, сообщило Минобороны Турции.О том, что вывоз зерна с Украины может возобновиться 1 августа, сообщил накануне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он отметил, что загрузка первого судна уже завершена. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, прохождение сухогруза будут отслеживать через спутники представители Координационного центра в Стамбуле.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна. По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря, что не позволило судам отправиться в плавание.

https://ria.ru/20220731/zerno-1806287600.html

https://ria.ru/20220728/zerno-1805645295.html

турция

одесса

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, одесса, украина