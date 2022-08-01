08:12 01.08.2022 (обновлено: 08:57 01.08.2022)
В Турции сообщили подробности отправки первого судна с украинским зерном
Минобороны Турции: первое судно с зерном кукурузы из Одессы направится в Ливан
© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкУчастники координационного центра Россия — Турция — Украина — ООН по транспортировке зерна с Украины
Участники координационного центра Россия — Турция — Украина — ООН по транспортировке зерна с Украины. Архивное фото
АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Утром 1 августа судно с грузом зерна выйдет из порта Одессы и возьмет курс на Ближний Восток, сообщило Минобороны Турции.
"Согласно договоренности, судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08:30 по местному времени (совпадает с мск) и направится в Ливан", — говорится в релизе.
О том, что вывоз зерна с Украины может возобновиться 1 августа, сообщил накануне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он отметил, что загрузка первого судна уже завершена. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, прохождение сухогруза будут отслеживать через спутники представители Координационного центра в Стамбуле.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря, что не позволило судам отправиться в плавание.