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В Турции сообщили подробности отправки первого судна с украинским зерном - РИА Новости, 01.08.2022
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В Турции сообщили подробности отправки первого судна с украинским зерном
В Турции сообщили подробности отправки первого судна с украинским зерном - РИА Новости, 01.08.2022
В Турции сообщили подробности отправки первого судна с украинским зерном
Утром 1 августа судно с грузом зерна выйдет из порта Одессы и возьмет курс на Ближний Восток, сообщило Минобороны Турции. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T08:12
2022-08-01T08:57
экономика
турция
одесса
украина
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АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Утром 1 августа судно с грузом зерна выйдет из порта Одессы и возьмет курс на Ближний Восток, сообщило Минобороны Турции.О том, что вывоз зерна с Украины может возобновиться 1 августа, сообщил накануне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он отметил, что загрузка первого судна уже завершена. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, прохождение сухогруза будут отслеживать через спутники представители Координационного центра в Стамбуле.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна. По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря, что не позволило судам отправиться в плавание.
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экономика, турция, одесса, украина
08:12 01.08.2022 (обновлено: 08:57 01.08.2022)
 
В Турции сообщили подробности отправки первого судна с украинским зерном

Минобороны Турции: первое судно с зерном кукурузы из Одессы направится в Ливан

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкУчастники координационного центра Россия — Турция — Украина — ООН по транспортировке зерна с Украины
Участники координационного центра Россия — Турция — Украина — ООН по транспортировке зерна с Украины - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Участники координационного центра Россия — Турция — Украина — ООН по транспортировке зерна с Украины. Архивное фото
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АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Утром 1 августа судно с грузом зерна выйдет из порта Одессы и возьмет курс на Ближний Восток, сообщило Минобороны Турции.

"Согласно договоренности, судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08:30 по местному времени (совпадает с мск) и направится в Ливан", — говорится в релизе.

О том, что вывоз зерна с Украины может возобновиться 1 августа, сообщил накануне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он отметил, что загрузка первого судна уже завершена. Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, прохождение сухогруза будут отслеживать через спутники представители Координационного центра в Стамбуле.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна.
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По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря, что не позволило судам отправиться в плавание.
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