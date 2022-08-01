https://ria.ru/20220801/zaporozhe-1806340797.html
В Запорожской области начинает вещание новый канал
В Запорожской области начинает вещание новый канал - РИА Новости, 01.08.2022
В Запорожской области начинает вещание новый канал
Новый телеканал "ЗА ТВ" начинает вещание в Запорожской области, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:52
2022-08-01T10:52
2022-08-01T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Новый телеканал "ЗА ТВ" начинает вещание в Запорожской области, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов.По его словам, телеканал будет вещать с 1 августа.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220730/zaporozhe-1806024130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, владимир рогов
В Запорожской области начинает вещание новый канал
Член ВГА Рогов: в Запорожской области начал вещание областной телеканал "ЗА ТВ"