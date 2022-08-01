Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области начинает вещание новый канал - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/zaporozhe-1806340797.html
В Запорожской области начинает вещание новый канал
В Запорожской области начинает вещание новый канал - РИА Новости, 01.08.2022
В Запорожской области начинает вещание новый канал
Новый телеканал "ЗА ТВ" начинает вещание в Запорожской области, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:52
2022-08-01T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7f5cdbb5e99a62707f36c68fa2f867.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Новый телеканал "ЗА ТВ" начинает вещание в Запорожской области, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов.По его словам, телеканал будет вещать с 1 августа.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220730/zaporozhe-1806024130.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8934edd4fd94dc06ff737f627f9c340c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, владимир рогов
10:52 01.08.2022
 
В Запорожской области начинает вещание новый канал

Член ВГА Рогов: в Запорожской области начал вещание областной телеканал "ЗА ТВ"

© Depositphotos / denismantillaМужчина держит пульт от телевизора
Мужчина держит пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© Depositphotos / denismantilla
Мужчина держит пульт от телевизора. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Новый телеканал "ЗА ТВ" начинает вещание в Запорожской области, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов.
"В Запорожской области начинает вещание наш областной телеканал "ЗА ТВ". "ЗА" - это за Запорожье, за нормальную свободную мирную жизнь, за воссоединение с Россией", - сказал Рогов.
По его словам, телеканал будет вещать с 1 августа.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Мужчина на улице в Бердянске - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 09:15Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области заявили, что путь воссоединения с Россией определен
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала