https://ria.ru/20220801/zaporozhe-1806340797.html

В Запорожской области начинает вещание новый канал

В Запорожской области начинает вещание новый канал - РИА Новости, 01.08.2022

В Запорожской области начинает вещание новый канал

Новый телеканал "ЗА ТВ" начинает вещание в Запорожской области, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:52

2022-08-01T10:52

2022-08-01T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости. Новый телеканал "ЗА ТВ" начинает вещание в Запорожской области, сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов.По его словам, телеканал будет вещать с 1 августа.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220730/zaporozhe-1806024130.html

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, владимир рогов