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В Москве задержали "оборотня в погонах" при передаче взятки
В Москве задержали "оборотня в погонах" при передаче взятки - РИА Новости, 01.08.2022
В Москве задержали "оборотня в погонах" при передаче взятки
Силовики задержали подполковника полиции за попытку получить взятку в 10 миллионов рублей в Москве от потерпевших, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:38
2022-08-01T14:38
2022-08-01T16:09
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Силовики задержали подполковника полиции за попытку получить взятку в 10 миллионов рублей в Москве от потерпевших, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника, фигуранта задержали 29 июля. По предварительным данным, мужчина потребовал от потерпевших 10 миллионов рублей за возбуждение уголовного дела по их заявлению о мошеннических действиях.Кроме того, собеседник рассказал, что после случившегося в отделе полиции начата служебная проверка.В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости причастность полицейского к махинациям, уточнив, что речь о сотруднике УВД по ЦАО."При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности", - рассказали в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва
14:38 01.08.2022 (обновлено: 16:09 01.08.2022)
В Москве задержали "оборотня в погонах" при передаче взятки
Силовики в Москве задержали офицера полиции при передаче взятки в десять миллионов рублей
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Силовики задержали подполковника полиции за попытку получить взятку в 10 миллионов рублей в Москве от потерпевших, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, фигуранта задержали 29 июля. По предварительным данным, мужчина потребовал от потерпевших 10 миллионов рублей за возбуждение уголовного дела по их заявлению о мошеннических действиях.
"В отношении подполковника 1982 года рождения возбуждено уголовное дело о "покушении на мошенничество в особо крупном размере". Мужчина задержан", - сказал источник.
Кроме того, собеседник рассказал, что после случившегося в отделе полиции начата служебная проверка.
В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости причастность полицейского к махинациям, уточнив, что речь о сотруднике УВД по ЦАО
.
"При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности", - рассказали в ведомстве.