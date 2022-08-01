https://ria.ru/20220801/vzyatka-1806429234.html

В Москве задержали "оборотня в погонах" при передаче взятки

В Москве задержали "оборотня в погонах" при передаче взятки - РИА Новости, 01.08.2022

В Москве задержали "оборотня в погонах" при передаче взятки

Силовики задержали подполковника полиции за попытку получить взятку в 10 миллионов рублей в Москве от потерпевших, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:38

2022-08-01T14:38

2022-08-01T16:09

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Силовики задержали подполковника полиции за попытку получить взятку в 10 миллионов рублей в Москве от потерпевших, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника, фигуранта задержали 29 июля. По предварительным данным, мужчина потребовал от потерпевших 10 миллионов рублей за возбуждение уголовного дела по их заявлению о мошеннических действиях.Кроме того, собеседник рассказал, что после случившегося в отделе полиции начата служебная проверка.В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости причастность полицейского к махинациям, уточнив, что речь о сотруднике УВД по ЦАО."При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220620/vzyatki-1796772157.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва