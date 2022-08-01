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На Алтае две школьницы утонули в реке

На Алтае две школьницы утонули в реке - РИА Новости, 01.08.2022

На Алтае две школьницы утонули в реке

Две девочки школьного возраста утонули в понедельник в алтайском Бийске, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:07

2022-08-01T18:07

2022-08-01T18:07

происшествия

алтайский край

россия

бийск

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 1 авг - РИА Новости. Две девочки школьного возраста утонули в понедельник в алтайском Бийске, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина."Сегодня, 1 августа 2022 года, три несовершеннолетних девочки прогуливались возле реки Бия в черте города Бийска. Одна из них осталась на берегу, две других зашли в воду. В дальнейшем были обнаружены их тела с признаками утопления в воде. Спасти детей не удалось", - рассказала Антошкина. Помощник прокурора уточнила, что одна из погибших - 2009 года рождения, вторая - 2013-го. О том, что произошёл несчастный случай, взрослым сообщила третья девочка, с которой они гуляли."По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка требований безопасности при пребывании несовершеннолетних на водном объекте. Также материалы направлены в следственный орган в порядке ст. 37 УПК РФ для дачи оценки должностным органам местного самоуправления по ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщила Антошкина. Следователи СК по Алтайскому краю работают на месте происшествия, назначен комплекс экспертиз, они возбудили уголовное дело. "Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам - ред)", - заявила журналистам помощник руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

https://ria.ru/20220722/splav-1804372536.html

алтайский край

россия

бийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, алтайский край, россия, бийск, следственный комитет россии (ск рф)