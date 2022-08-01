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На Алтае две школьницы утонули в реке - РИА Новости, 01.08.2022
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На Алтае две школьницы утонули в реке
На Алтае две школьницы утонули в реке - РИА Новости, 01.08.2022
На Алтае две школьницы утонули в реке
Две девочки школьного возраста утонули в понедельник в алтайском Бийске, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:07
2022-08-01T18:07
происшествия
алтайский край
россия
бийск
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 1 авг - РИА Новости. Две девочки школьного возраста утонули в понедельник в алтайском Бийске, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина."Сегодня, 1 августа 2022 года, три несовершеннолетних девочки прогуливались возле реки Бия в черте города Бийска. Одна из них осталась на берегу, две других зашли в воду. В дальнейшем были обнаружены их тела с признаками утопления в воде. Спасти детей не удалось", - рассказала Антошкина. Помощник прокурора уточнила, что одна из погибших - 2009 года рождения, вторая - 2013-го. О том, что произошёл несчастный случай, взрослым сообщила третья девочка, с которой они гуляли."По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка требований безопасности при пребывании несовершеннолетних на водном объекте. Также материалы направлены в следственный орган в порядке ст. 37 УПК РФ для дачи оценки должностным органам местного самоуправления по ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщила Антошкина. Следователи СК по Алтайскому краю работают на месте происшествия, назначен комплекс экспертиз, они возбудили уголовное дело. "Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам - ред)", - заявила журналистам помощник руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.
https://ria.ru/20220722/splav-1804372536.html
алтайский край
россия
бийск
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происшествия, алтайский край, россия, бийск, следственный комитет россии (ск рф)
18:07 01.08.2022
 
На Алтае две школьницы утонули в реке

В Бийске Алтайского края две школьницы утонули в реке

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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БАРНАУЛ, 1 авг - РИА Новости. Две девочки школьного возраста утонули в понедельник в алтайском Бийске, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
"Сегодня, 1 августа 2022 года, три несовершеннолетних девочки прогуливались возле реки Бия в черте города Бийска. Одна из них осталась на берегу, две других зашли в воду. В дальнейшем были обнаружены их тела с признаками утопления в воде. Спасти детей не удалось", - рассказала Антошкина. Помощник прокурора уточнила, что одна из погибших - 2009 года рождения, вторая - 2013-го. О том, что произошёл несчастный случай, взрослым сообщила третья девочка, с которой они гуляли.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка требований безопасности при пребывании несовершеннолетних на водном объекте. Также материалы направлены в следственный орган в порядке ст. 37 УПК РФ для дачи оценки должностным органам местного самоуправления по ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщила Антошкина.
Следователи СК по Алтайскому краю работают на месте происшествия, назначен комплекс экспертиз, они возбудили уголовное дело. "Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам - ред)", - заявила журналистам помощник руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.
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ПроисшествияАлтайский крайРоссияБийскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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