https://ria.ru/20220801/usynovlenie-1806452211.html

Гражданам недружественных стран хотят запретить усыновлять детей из России

Гражданам недружественных стран хотят запретить усыновлять детей из России - РИА Новости, 01.08.2022

Гражданам недружественных стран хотят запретить усыновлять детей из России

В России могут ввести запрет на усыновление и опеку над детьми для граждан недружественных стран, соответствующий законопроект разместили в электронной базе... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:48

2022-08-01T15:48

2022-08-01T17:00

в мире

общество

дети

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В России могут ввести запрет на усыновление и опеку над детьми для граждан недружественных стран, соответствующий законопроект разместили в электронной базе Госдумы.Документ разработали Леонид Слуцкий, Борис Чернышов (оба — ЛДПР), Дмитрий Певцов ("Новые люди"), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду").Предполагается, что если страна перестает совершать недружественные действия против России, то запрет на усыновление можно будет снять без внесения изменений в Семейный кодекс.Авторы подчеркнули, что законопроект не вводит полный запрет на иностранное усыновление и не запрещает сотрудничества с другими странами в вопросах, касающихся уже усыновленных детей.Перечень недружественных стран создали в соответствии с указом президента. Сейчас в списке 49 государств: Багамы, США, Великобритания (включая острова Гернси, Джерси и Мэн, а также Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар), Украина, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Черногория, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань и 27 государств Евросоюза.

https://ria.ru/20220706/dvizhenie-1800680978.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, общество, дети