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Гражданам недружественных стран хотят запретить усыновлять детей из России - РИА Новости, 01.08.2022
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Гражданам недружественных стран хотят запретить усыновлять детей из России
Гражданам недружественных стран хотят запретить усыновлять детей из России - РИА Новости, 01.08.2022
Гражданам недружественных стран хотят запретить усыновлять детей из России
В России могут ввести запрет на усыновление и опеку над детьми для граждан недружественных стран, соответствующий законопроект разместили в электронной базе... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:48
2022-08-01T17:00
в мире
общество
дети
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В России могут ввести запрет на усыновление и опеку над детьми для граждан недружественных стран, соответствующий законопроект разместили в электронной базе Госдумы.Документ разработали Леонид Слуцкий, Борис Чернышов (оба — ЛДПР), Дмитрий Певцов ("Новые люди"), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду").Предполагается, что если страна перестает совершать недружественные действия против России, то запрет на усыновление можно будет снять без внесения изменений в Семейный кодекс.Авторы подчеркнули, что законопроект не вводит полный запрет на иностранное усыновление и не запрещает сотрудничества с другими странами в вопросах, касающихся уже усыновленных детей.Перечень недружественных стран создали в соответствии с указом президента. Сейчас в списке 49 государств: Багамы, США, Великобритания (включая острова Гернси, Джерси и Мэн, а также Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар), Украина, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Черногория, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань и 27 государств Евросоюза.
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в мире, общество, дети
15:48 01.08.2022 (обновлено: 17:00 01.08.2022)
 
Гражданам недружественных стран хотят запретить усыновлять детей из России

В ГД внесли проект о запрете усыновления сирот из России гражданами недружественных стран

© РИА Новости / Григорий СысоевМужчина в здании Государственной думы России
Мужчина в здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мужчина в здании Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В России могут ввести запрет на усыновление и опеку над детьми для граждан недружественных стран, соответствующий законопроект разместили в электронной базе Госдумы.
Документ разработали Леонид Слуцкий, Борис Чернышов (оба — ЛДПР), Дмитрий Певцов ("Новые люди"), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду").
"Законопроектом предлагается установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации", — указано в пояснительной записке.
Предполагается, что если страна перестает совершать недружественные действия против России, то запрет на усыновление можно будет снять без внесения изменений в Семейный кодекс.
Авторы подчеркнули, что законопроект не вводит полный запрет на иностранное усыновление и не запрещает сотрудничества с другими странами в вопросах, касающихся уже усыновленных детей.
Перечень недружественных стран создали в соответствии с указом президента. Сейчас в списке 49 государств: Багамы, США, Великобритания (включая острова Гернси, Джерси и Мэн, а также Ангилью, Британские Виргинские острова и Гибралтар), Украина, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Черногория, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань и 27 государств Евросоюза.
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