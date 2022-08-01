https://ria.ru/20220801/urozhay-1806499438.html
Власти Подмосковья ожидают увеличения урожая овощей и зерновых на 10%
Власти Подмосковья ожидают увеличения урожая овощей и зерновых на 10% - РИА Новости, 01.08.2022
Власти Подмосковья ожидают увеличения урожая овощей и зерновых на 10%
Власти Московской области ожидают увеличения урожая овощей, картофеля и зерновых культур на 10% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:03
2022-08-01T18:03
2022-08-01T18:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
экономика
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КРАСНОГОРСК, 1 авг – РИА Новости. Власти Московской области ожидают увеличения урожая овощей, картофеля и зерновых культур на 10% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Подмосковья.Московская область занимает второе место в стране по производству овощей закрытого грунта.Губернатор отметил, что одной из важнейших задач является введение в оборот неиспользуемых сельхозземель."Мы стараемся ввести в оборот все наши сельскохозяйственные земли. В 2014 году работало менее 500 тысяч гектаров. К концу года объем должен составить около 950 тысяч гектаров. У нас отдельная большая программа, в 2022 году бесплатно под показатели урожайности выдаются земли от 10 гектаров. Кто-то берет 50, кто-то 100, вопрос в инвестициях, которые делаются в эту землю. Считаю, что эту программу мы должны продолжить", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20220519/podmoskove-1789527437.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, экономика
КРАСНОГОРСК, 1 авг – РИА Новости. Власти Московской области ожидают увеличения урожая овощей, картофеля и зерновых культур на 10% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Подмосковья.
Московская область
занимает второе место в стране по производству овощей закрытого грунта.
"Московская область многие десятилетия благодаря современным технологиям давала очень высокие результаты по сельскому хозяйству. У нас всегда было место научным институтам: и генетике, и семеноводству – всё это наши ученые и практики реализовывали и реализовывают на территории региона. Самая главная задача - это строительство овощехранилищ, чтобы сохранить урожай, и иметь так называемый "борщевой набор" в конце зимы. Такая программа субсидирования у нас есть, овощехранилища строятся", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
.
Губернатор отметил, что одной из важнейших задач является введение в оборот неиспользуемых сельхозземель.
"Мы стараемся ввести в оборот все наши сельскохозяйственные земли. В 2014 году работало менее 500 тысяч гектаров. К концу года объем должен составить около 950 тысяч гектаров. У нас отдельная большая программа, в 2022 году бесплатно под показатели урожайности выдаются земли от 10 гектаров. Кто-то берет 50, кто-то 100, вопрос в инвестициях, которые делаются в эту землю. Считаю, что эту программу мы должны продолжить", - заключил губернатор.