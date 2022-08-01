https://ria.ru/20220801/urozhay-1806499438.html

Власти Подмосковья ожидают увеличения урожая овощей и зерновых на 10%

Власти Подмосковья ожидают увеличения урожая овощей и зерновых на 10% - РИА Новости, 01.08.2022

Власти Подмосковья ожидают увеличения урожая овощей и зерновых на 10%

Власти Московской области ожидают увеличения урожая овощей, картофеля и зерновых культур на 10% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:03

2022-08-01T18:03

2022-08-01T18:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

экономика

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КРАСНОГОРСК, 1 авг – РИА Новости. Власти Московской области ожидают увеличения урожая овощей, картофеля и зерновых культур на 10% по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Подмосковья.Московская область занимает второе место в стране по производству овощей закрытого грунта.Губернатор отметил, что одной из важнейших задач является введение в оборот неиспользуемых сельхозземель."Мы стараемся ввести в оборот все наши сельскохозяйственные земли. В 2014 году работало менее 500 тысяч гектаров. К концу года объем должен составить около 950 тысяч гектаров. У нас отдельная большая программа, в 2022 году бесплатно под показатели урожайности выдаются земли от 10 гектаров. Кто-то берет 50, кто-то 100, вопрос в инвестициях, которые делаются в эту землю. Считаю, что эту программу мы должны продолжить", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20220519/podmoskove-1789527437.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, экономика