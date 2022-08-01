https://ria.ru/20220801/ukraina-1806499750.html

Спикер парламента Крыма назвал украинские власти голограммами

Спикер парламента Крыма назвал украинские власти голограммами - РИА Новости, 01.08.2022

Спикер парламента Крыма назвал украинские власти голограммами

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что сегодня власть на Украине построена на лжи и подлоге, а украинским народом командуют... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:04

2022-08-01T18:04

2022-08-01T18:04

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир зеленский

владимир константинов

республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что сегодня власть на Украине построена на лжи и подлоге, а украинским народом командуют лжеруководители – голограммы и бездушные картинки в телеэфире."Если до украинцев дойдет, что ими командуют лжеруководители, что вся их власть построена на лжи и подлоге, крушение нынешнего киевского режима может случиться раньше, чем завершится СВО (специальная военная операция). По сути, у власти в стране находятся голограммы, бездушные картинки в телеэфире", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, Владимир Зеленский и его окружение боятся, что украинский народ начнет осознавать правду о преступлениях киевского режима. "Но еще больше они боятся перестать быть интересными для своих спонсоров", - подчеркнул глава парламента.По его словам, украинские политики загнали страну в тупик, разрушили её своими руками, потому что боялись правды. "Могли бы честно выполнять минские соглашения — сохранили бы страну хоть в каком-то виде. А теперь все. Российская перспектива для Донбасса и освобождённых территорий — самый верный и надежный путь, поскольку здесь люди уже поняли, кто и как их обманывал. И так будет по всей территории бывшей Украины", - подчеркнул глава парламента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220226/sravnenie-1775262216.html

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784134357.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир константинов, республика крым, ситуация в днр и лнр