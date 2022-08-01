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Спикер парламента Крыма назвал украинские власти голограммами - РИА Новости, 01.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/ukraina-1806499750.html
Спикер парламента Крыма назвал украинские власти голограммами
Спикер парламента Крыма назвал украинские власти голограммами - РИА Новости, 01.08.2022
Спикер парламента Крыма назвал украинские власти голограммами
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что сегодня власть на Украине построена на лжи и подлоге, а украинским народом командуют... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:04
2022-08-01T18:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
владимир константинов
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что сегодня власть на Украине построена на лжи и подлоге, а украинским народом командуют лжеруководители – голограммы и бездушные картинки в телеэфире."Если до украинцев дойдет, что ими командуют лжеруководители, что вся их власть построена на лжи и подлоге, крушение нынешнего киевского режима может случиться раньше, чем завершится СВО (специальная военная операция). По сути, у власти в стране находятся голограммы, бездушные картинки в телеэфире", - написал Константинов в своем Telegram-канале.По его словам, Владимир Зеленский и его окружение боятся, что украинский народ начнет осознавать правду о преступлениях киевского режима. "Но еще больше они боятся перестать быть интересными для своих спонсоров", - подчеркнул глава парламента.По его словам, украинские политики загнали страну в тупик, разрушили её своими руками, потому что боялись правды. "Могли бы честно выполнять минские соглашения — сохранили бы страну хоть в каком-то виде. А теперь все. Российская перспектива для Донбасса и освобождённых территорий — самый верный и надежный путь, поскольку здесь люди уже поняли, кто и как их обманывал. И так будет по всей территории бывшей Украины", - подчеркнул глава парламента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220226/sravnenie-1775262216.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир константинов, республика крым, ситуация в днр и лнр
18:04 01.08.2022
 
Спикер парламента Крыма назвал украинские власти голограммами

Спикер парламента Крыма Константинов: Украиной командуют бездушные картинки в телевизоре

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что сегодня власть на Украине построена на лжи и подлоге, а украинским народом командуют лжеруководители – голограммы и бездушные картинки в телеэфире.
"Если до украинцев дойдет, что ими командуют лжеруководители, что вся их власть построена на лжи и подлоге, крушение нынешнего киевского режима может случиться раньше, чем завершится СВО (специальная военная операция). По сути, у власти в стране находятся голограммы, бездушные картинки в телеэфире", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
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26 февраля, 15:40Специальная военная операция на Украине
Глава парламента Крыма сравнил Зеленского с Гитлером
По его словам, Владимир Зеленский и его окружение боятся, что украинский народ начнет осознавать правду о преступлениях киевского режима. "Но еще больше они боятся перестать быть интересными для своих спонсоров", - подчеркнул глава парламента.
По его словам, украинские политики загнали страну в тупик, разрушили её своими руками, потому что боялись правды. "Могли бы честно выполнять минские соглашения — сохранили бы страну хоть в каком-то виде. А теперь все. Российская перспектива для Донбасса и освобождённых территорий — самый верный и надежный путь, поскольку здесь люди уже поняли, кто и как их обманывал. И так будет по всей территории бывшей Украины", - подчеркнул глава парламента.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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