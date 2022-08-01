12:18 01.08.2022 (обновлено: 17:13 01.08.2022)
Российские средства ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников
Минобороны: российские средства ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях
Зенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ПВО России сбила за сутки 10 украинских беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны России.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка и Петропавловка Донецкой Народной Республики, Любимовка Запорожской области, а также Червоный Яр, Красное, Андреевка, Заводы, Вернополье и Изюм Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.