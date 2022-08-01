https://ria.ru/20220801/ukraina-1806376771.html

Российские средства ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников

Российские средства ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников - РИА Новости, 01.08.2022

Российские средства ПВО за сутки сбили десять украинских беспилотников

ПВО России сбила за сутки 10 украинских беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны России. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:18

2022-08-01T12:18

2022-08-01T17:13

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донбасс

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ПВО России сбила за сутки 10 украинских беспилотников, сообщило в понедельник Минобороны России."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Макеевка и Петропавловка Донецкой Народной Республики, Любимовка Запорожской области, а также Червоный Яр, Красное, Андреевка, Заводы, Вернополье и Изюм Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, донбасс