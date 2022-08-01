https://ria.ru/20220801/tsirkon-1806464140.html

Эксперт прокомментировал заявление Путина о "Цирконах"

Эксперт прокомментировал заявление Путина о "Цирконах" - РИА Новости, 01.08.2022

Эксперт прокомментировал заявление Путина о "Цирконах"

Россия должна максимально оперативно и массово оснастить боевые корабли Военно-морского флота дальней морской и океанской зон новейшим гиперзвуковым ракетным... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T16:26

2022-08-01T16:26

2022-08-01T16:26

новое оружие россии

безопасность

владимир путин

россия

игорь коротченко

циркон

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия должна максимально оперативно и массово оснастить боевые корабли Военно-морского флота дальней морской и океанской зон новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон", считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.В воскресенье, выступая на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие месяцы начнется поставка на флот новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон". Первым носителем станет головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"."Циркон" существенно усиливает возможности флота. Новые боевые корабли, оснащенные "Цирконом", смогут эффективно поражать любые цели, морские и наземные. Поступление этого оружия на флот существенно изменит баланс сил и усилит наши возможности. Сейчас необходимо оперативно и в массовом порядке оснастить этими ракетами наш флот", - заявил Коротченко РИА Новости в понедельник.По его словам, главное достоинство "Циркона" - невозможность его перехвата существующими средствами ПВО и ПРО противника как наземного, так и корабельного базирования.Коротченко также напомнил, что Борис Обносов (руководитель "Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", где разработан "Циркон") ранее удостоен звания Героя России."Это показатель заслуг в том числе в области создания коллективом корпорации вот этого нового комплекса морского оружия", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20220801/vmf-1806448343.html

https://ria.ru/20220731/britaniya-1806288514.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия, игорь коротченко, циркон