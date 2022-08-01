https://ria.ru/20220801/terroristy-1806333667.html
МИД назвал использование Западом террористов в своих целях недопустимым
МИД назвал использование Западом террористов в своих целях недопустимым - РИА Новости, 01.08.2022
МИД назвал использование Западом террористов в своих целях недопустимым
Использование террористических группировок как инструмента геополитики для дестабилизации "неугодных" Западу стран недопустимо, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:33
2022-08-01T10:33
2022-08-01T10:33
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
владимир тарабрин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Использование террористических группировок как инструмента геополитики для дестабилизации "неугодных" Западу стран недопустимо, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин."В числе наших установок на данном направлении - необходимость опоры антитеррористического сотрудничества на выработанную международно-правовую базу, признание ведущей роли государств и их компетентных органов в борьбе с терроризмом, недопустимость использования данной проблематики, как и самих террористических группировок, в качестве инструмента геополитики и вмешательства во внутренние дела, дестабилизации "неугодных" Западу режимов", - заявил дипломат."При этом нашей принципиальной позицией является то, что международное сотрудничество в антитерроре является объективной необходимостью для всех стран, должно быть "всепогодным" и не подверженным сиюминутной геополитической конъюнктуре", - заключил он.Читайте полный текст интервью Владимира Тарабрина >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, владимир тарабрин
МИД назвал использование Западом террористов в своих целях недопустимым
Тарабрин: использование террористов для дестабилизации неугодных Западу стран недопустимо
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Использование террористических группировок как инструмента геополитики для дестабилизации "неугодных" Западу стран недопустимо, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
"В числе наших установок на данном направлении - необходимость опоры антитеррористического сотрудничества на выработанную международно-правовую базу, признание ведущей роли государств и их компетентных органов в борьбе с терроризмом, недопустимость использования данной проблематики, как и самих террористических группировок, в качестве инструмента геополитики и вмешательства во внутренние дела, дестабилизации "неугодных" Западу режимов", - заявил дипломат.
"При этом нашей принципиальной позицией является то, что международное сотрудничество в антитерроре является объективной необходимостью для всех стран, должно быть "всепогодным" и не подверженным сиюминутной геополитической конъюнктуре", - заключил он.