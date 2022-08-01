https://ria.ru/20220801/terroristy-1806333667.html

МИД назвал использование Западом террористов в своих целях недопустимым

МИД назвал использование Западом террористов в своих целях недопустимым - РИА Новости, 01.08.2022

МИД назвал использование Западом террористов в своих целях недопустимым

Использование террористических группировок как инструмента геополитики для дестабилизации "неугодных" Западу стран недопустимо, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:33

2022-08-01T10:33

2022-08-01T10:33

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

владимир тарабрин

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Использование террористических группировок как инструмента геополитики для дестабилизации "неугодных" Западу стран недопустимо, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин."В числе наших установок на данном направлении - необходимость опоры антитеррористического сотрудничества на выработанную международно-правовую базу, признание ведущей роли государств и их компетентных органов в борьбе с терроризмом, недопустимость использования данной проблематики, как и самих террористических группировок, в качестве инструмента геополитики и вмешательства во внутренние дела, дестабилизации "неугодных" Западу режимов", - заявил дипломат."При этом нашей принципиальной позицией является то, что международное сотрудничество в антитерроре является объективной необходимостью для всех стран, должно быть "всепогодным" и не подверженным сиюминутной геополитической конъюнктуре", - заключил он.Читайте полный текст интервью Владимира Тарабрина >>

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, владимир тарабрин