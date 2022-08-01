Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал использование Западом террористов в своих целях недопустимым - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/terroristy-1806333667.html
МИД назвал использование Западом террористов в своих целях недопустимым
МИД назвал использование Западом террористов в своих целях недопустимым - РИА Новости, 01.08.2022
МИД назвал использование Западом террористов в своих целях недопустимым
Использование террористических группировок как инструмента геополитики для дестабилизации "неугодных" Западу стран недопустимо, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:33
2022-08-01T10:33
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
владимир тарабрин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Использование террористических группировок как инструмента геополитики для дестабилизации "неугодных" Западу стран недопустимо, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин."В числе наших установок на данном направлении - необходимость опоры антитеррористического сотрудничества на выработанную международно-правовую базу, признание ведущей роли государств и их компетентных органов в борьбе с терроризмом, недопустимость использования данной проблематики, как и самих террористических группировок, в качестве инструмента геополитики и вмешательства во внутренние дела, дестабилизации "неугодных" Западу режимов", - заявил дипломат."При этом нашей принципиальной позицией является то, что международное сотрудничество в антитерроре является объективной необходимостью для всех стран, должно быть "всепогодным" и не подверженным сиюминутной геополитической конъюнктуре", - заключил он.Читайте полный текст интервью Владимира Тарабрина &gt;&gt;
https://ria.ru/20220801/naemniki-1806322122.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b2f0eaad3aaa0d3d72ff10f60ee3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, владимир тарабрин
10:33 01.08.2022
 
МИД назвал использование Западом террористов в своих целях недопустимым

Тарабрин: использование террористов для дестабилизации неугодных Западу стран недопустимо

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Использование террористических группировок как инструмента геополитики для дестабилизации "неугодных" Западу стран недопустимо, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
"В числе наших установок на данном направлении - необходимость опоры антитеррористического сотрудничества на выработанную международно-правовую базу, признание ведущей роли государств и их компетентных органов в борьбе с терроризмом, недопустимость использования данной проблематики, как и самих террористических группировок, в качестве инструмента геополитики и вмешательства во внутренние дела, дестабилизации "неугодных" Западу режимов", - заявил дипломат.
"При этом нашей принципиальной позицией является то, что международное сотрудничество в антитерроре является объективной необходимостью для всех стран, должно быть "всепогодным" и не подверженным сиюминутной геополитической конъюнктуре", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Владимира Тарабрина >>
Вид на здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 09:27Специальная военная операция на Украине
В МИД рассказали, что ждет Запад в случае возвращения с Украины наемников
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВладимир Тарабрин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала