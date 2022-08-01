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В Ставрополье до конца осени введут в строй шесть детских садов - РИА Новости, 01.08.2022
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В Ставрополье до конца осени введут в строй шесть детских садов
В Ставрополье до конца осени введут в строй шесть детских садов - РИА Новости, 01.08.2022
В Ставрополье до конца осени введут в строй шесть детских садов
В Ставропольском крае до конца осени этого года введут в строй шесть детских садов в рамках национального проекта РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:25
2022-08-01T15:36
ставропольский край
невинномысск
кочубеевский район
строительство
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СТАВРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. В Ставропольском крае до конца осени этого года введут в строй шесть детских садов в рамках национального проекта"Демография" и краевой госпрограммы "Развитие образования", сообщил РИА Новости представитель регионального министерства строительства и архитектуры."Так, готовят к вводу в эксплуатацию детский сад в городе Невинномысске на 225 мест и в селе Гражданском Минераловодского округа на сто мест. В Нефтекумском округе также завершаются работы сразу на двух объектах – в ауле Новкус-Артезиан (45 мест), в селе Ачикулак (сто мест). В Кочубеевском районе в селе Заветном детский сад на 70 мест готов на 98%, а в селе Покойном Буденновского МО новый детсад на 90 мест готов на 97%", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что также до конца 2022 года планируется строительства еще двух детских садов – на 160 мест в селе Ростовановском Курского округа и в городе Михайловске.
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невинномысск
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невинномысск, кочубеевский район, строительство
14:25 01.08.2022 (обновлено: 15:36 01.08.2022)
 

В Ставрополье до конца осени введут в строй шесть детских садов

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СТАВРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. В Ставропольском крае до конца осени этого года введут в строй шесть детских садов в рамках национального проекта
"Демография" и краевой госпрограммы "Развитие образования", сообщил РИА Новости представитель регионального министерства строительства и архитектуры.
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"Так, готовят к вводу в эксплуатацию детский сад в городе Невинномысске на 225 мест и в селе Гражданском Минераловодского округа на сто мест. В Нефтекумском округе также завершаются работы сразу на двух объектах – в ауле Новкус-Артезиан (45 мест), в селе Ачикулак (сто мест). В Кочубеевском районе в селе Заветном детский сад на 70 мест готов на 98%, а в селе Покойном Буденновского МО новый детсад на 90 мест готов на 97%", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что также до конца 2022 года планируется строительства еще двух детских садов – на 160 мест в селе Ростовановском Курского округа и в городе Михайловске.
"Национальный проект "Демография" стартовал в 2019 году. За этот период в Ставропольском крае построено 17 новых детских садов. Все объекты соответствуют современным стандартам для комфортного и безопасного образования детей. Наш регион планирует участвовать в реализации нацпроекта "Демография" и дальше, работа в этом направлении уже ведется", - рассказал и.о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.
 
Ставропольский крайНевинномысскКочубеевский районСтроительство
 
 
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