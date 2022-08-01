https://ria.ru/20220801/stavropole-1806425524.html

В Ставрополье до конца осени введут в строй шесть детских садов

В Ставрополье до конца осени введут в строй шесть детских садов - РИА Новости, 01.08.2022

В Ставрополье до конца осени введут в строй шесть детских садов

В Ставропольском крае до конца осени этого года введут в строй шесть детских садов в рамках национального проекта РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:25

2022-08-01T14:25

2022-08-01T15:36

ставропольский край

невинномысск

кочубеевский район

строительство

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СТАВРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. В Ставропольском крае до конца осени этого года введут в строй шесть детских садов в рамках национального проекта"Демография" и краевой госпрограммы "Развитие образования", сообщил РИА Новости представитель регионального министерства строительства и архитектуры."Так, готовят к вводу в эксплуатацию детский сад в городе Невинномысске на 225 мест и в селе Гражданском Минераловодского округа на сто мест. В Нефтекумском округе также завершаются работы сразу на двух объектах – в ауле Новкус-Артезиан (45 мест), в селе Ачикулак (сто мест). В Кочубеевском районе в селе Заветном детский сад на 70 мест готов на 98%, а в селе Покойном Буденновского МО новый детсад на 90 мест готов на 97%", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что также до конца 2022 года планируется строительства еще двух детских садов – на 160 мест в селе Ростовановском Курского округа и в городе Михайловске.

https://ria.ru/20220715/turoperatory-1802750199.html

невинномысск

кочубеевский район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

невинномысск, кочубеевский район, строительство