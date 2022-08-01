https://ria.ru/20220801/sevastopol-1806322484.html

В Крыму возбудили дело после атаки беспилотника на штаб ЧФ в Севастополе

В Крыму возбудили дело после атаки беспилотника на штаб ЧФ в Севастополе - РИА Новости, 01.08.2022

В Крыму возбудили дело после атаки беспилотника на штаб ЧФ в Севастополе

Уголовное дело возбудили в Крыму по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, сообщает СК России. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T09:31

2022-08-01T09:31

2022-08-01T09:32

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Крыму по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, сообщает СК России."По факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 30 и п.п. "а", "е" 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Предварительно установлено, что 31 июля около 6:00 на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв беспилотника, начиненного поражающими элементами. Пострадали шесть человек, они были госпитализированы. Также частично разрушена стена, повреждены окна и фасад здания."В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806210294.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф)