https://ria.ru/20220801/sevastopol-1806322484.html
В Крыму возбудили дело после атаки беспилотника на штаб ЧФ в Севастополе
В Крыму возбудили дело после атаки беспилотника на штаб ЧФ в Севастополе - РИА Новости, 01.08.2022
В Крыму возбудили дело после атаки беспилотника на штаб ЧФ в Севастополе
Уголовное дело возбудили в Крыму по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, сообщает СК России. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T09:31
2022-08-01T09:31
2022-08-01T09:32
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Крыму по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, сообщает СК России."По факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 30 и п.п. "а", "е" 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Предварительно установлено, что 31 июля около 6:00 на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв беспилотника, начиненного поражающими элементами. Пострадали шесть человек, они были госпитализированы. Также частично разрушена стена, повреждены окна и фасад здания."В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220731/sevastopol-1806210294.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф)
09:31 01.08.2022 (обновлено: 09:32 01.08.2022)
В Крыму возбудили дело после атаки беспилотника на штаб ЧФ в Севастополе
СК возбудил дело после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Уголовное дело возбудили в Крыму по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, сообщает
СК России.
"По факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 30 и п.п. "а", "е" 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Предварительно установлено, что 31 июля около 6:00 на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв беспилотника, начиненного поражающими элементами. Пострадали шесть человек, они были госпитализированы. Также частично разрушена стена, повреждены окна и фасад здания.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавляется в сообщении.