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В Крыму возбудили дело после атаки беспилотника на штаб ЧФ в Севастополе - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/sevastopol-1806322484.html
В Крыму возбудили дело после атаки беспилотника на штаб ЧФ в Севастополе
В Крыму возбудили дело после атаки беспилотника на штаб ЧФ в Севастополе - РИА Новости, 01.08.2022
В Крыму возбудили дело после атаки беспилотника на штаб ЧФ в Севастополе
Уголовное дело возбудили в Крыму по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, сообщает СК России. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T09:31
2022-08-01T09:32
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Крыму по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, сообщает СК России."По факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 30 и п.п. "а", "е" 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Предварительно установлено, что 31 июля около 6:00 на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв беспилотника, начиненного поражающими элементами. Пострадали шесть человек, они были госпитализированы. Также частично разрушена стена, повреждены окна и фасад здания."В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавляется в сообщении.
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происшествия, севастополь, следственный комитет россии (ск рф)
09:31 01.08.2022 (обновлено: 09:32 01.08.2022)
 
В Крыму возбудили дело после атаки беспилотника на штаб ЧФ в Севастополе

СК возбудил дело после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе

© AP PhotoВоеннослужащие возле штаба Черноморского флота в Севастополе, на который была совершена атака
Военнослужащие возле штаба Черноморского флота в Севастополе, на который была совершена атака - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo
Военнослужащие возле штаба Черноморского флота в Севастополе, на который была совершена атака. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Крыму по факту взрыва на территории штаба Черноморского флота в Севастополе, сообщает СК России.
"По факту взрыва на территории штаба Черноморского флота возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 3 статьи 30 и п.п. "а", "е" 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Предварительно установлено, что 31 июля около 6:00 на территории штаба Черноморского флота произошел взрыв беспилотника, начиненного поражающими элементами. Пострадали шесть человек, они были госпитализированы. Также частично разрушена стена, повреждены окна и фасад здания.
"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавляется в сообщении.
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