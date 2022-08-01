https://ria.ru/20220801/sad-1806514532.html
В нижегородской Шаранге открыли детский сад
В нижегородской Шаранге открыли детский сад - РИА Новости, 01.08.2022
В нижегородской Шаранге открыли детский сад
Детский сад "Акварель" открыли в рабочем поселке Шаранга Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:51
2022-08-01T18:51
2022-08-01T18:51
нижегородская область
общество
глеб никитин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости. Детский сад "Акварель" открыли в рабочем поселке Шаранга Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Строительство детсада началось в 2019 году по итогам рабочей поездки губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Шарангу."В ходе рабочей поездки тогда посетил детский сад, в котором познакомился с коллективом и воспитанниками. Впечатления были самые хорошие, но здания не соответствовали никаким современным требованиям. Принял решение о строительстве нового детского сада на 160 мест. Это позволило не только снять вопрос с очередностью в поселке, но и создать комфортные условия для ребят", — цитирует пресс-служба слова Никитина.Детский сад "Акварель" рассчитан на 160 мест, в том числе 60 мест для детей от 1,5 до 3 лет (ясельные группы). В настоящее время сад полностью укомплектован. Его открытие устраняет существующую очередь в детские сады в Шаранге."Новый детский сад — это прекрасный подарок жителям Шаранги к 275-летию поселка. Детсад большой, оснащенный современным оборудованием. Для любого родителя важно знать, что его ребенку будет комфортно, а в этом детском саду не просто комфортно — здесь продумано все до мелочей, создана мощная образовательная среда, которая воспитает прекрасных первоклашек", — отметила министр образования региона Ольга Петрова.Объект построен и введен в эксплуатацию в рамках реализации госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" (подпрограмма "Развитие сельских территорий"). Общий объем финансирования составил более 229 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета — 143,6 миллиона рублей, областного бюджета — 60,7 миллиона рублей, местного бюджета — 2,5 миллиона рублей, прочих источников — 22,9 миллиона рублей.Здание дошкольной организации двухэтажное, имеет собственную котельную. В рамках исполнения государственной программы "Доступная среда" детский сад оснащен пандусами, расширенными дверными проемами, навигационными схемами. В штат сотрудников включены такие специалисты, как учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог.
https://ria.ru/20220727/kredity-1805390555.html
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общество, глеб никитин, нижегородская область
В нижегородской Шаранге открыли детский сад
В нижегородской Шаранге открыли детский сад "Акварель" на 160 мест
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг - РИА Новости.
Детский сад "Акварель" открыли в рабочем поселке Шаранга Нижегородской области, сообщает
пресс-служба правительства региона.
Строительство детсада началось в 2019 году по итогам рабочей поездки губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
в Шарангу.
"В ходе рабочей поездки тогда посетил детский сад, в котором познакомился с коллективом и воспитанниками. Впечатления были самые хорошие, но здания не соответствовали никаким современным требованиям. Принял решение о строительстве нового детского сада на 160 мест. Это позволило не только снять вопрос с очередностью в поселке, но и создать комфортные условия для ребят", — цитирует пресс-служба слова Никитина.
Детский сад "Акварель" рассчитан на 160 мест, в том числе 60 мест для детей от 1,5 до 3 лет (ясельные группы). В настоящее время сад полностью укомплектован. Его открытие устраняет существующую очередь в детские сады в Шаранге.
"Новый детский сад — это прекрасный подарок жителям Шаранги к 275-летию поселка. Детсад большой, оснащенный современным оборудованием. Для любого родителя важно знать, что его ребенку будет комфортно, а в этом детском саду не просто комфортно — здесь продумано все до мелочей, создана мощная образовательная среда, которая воспитает прекрасных первоклашек", — отметила министр образования региона Ольга Петрова.
Объект построен и введен в эксплуатацию в рамках реализации госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" (подпрограмма "Развитие сельских территорий"). Общий объем финансирования составил более 229 миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета — 143,6 миллиона рублей, областного бюджета — 60,7 миллиона рублей, местного бюджета — 2,5 миллиона рублей, прочих источников — 22,9 миллиона рублей.
Здание дошкольной организации двухэтажное, имеет собственную котельную. В рамках исполнения государственной программы "Доступная среда" детский сад оснащен пандусами, расширенными дверными проемами, навигационными схемами. В штат сотрудников включены такие специалисты, как учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог.