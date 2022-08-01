https://ria.ru/20220801/rosturizm-1806372991.html

Ростуризм запустил бесплатную образовательную программу для отельеров

Ростуризм запустил бесплатную образовательную программу для отельеров - РИА Новости, 01.08.2022

Ростуризм запустил бесплатную образовательную программу для отельеров

Ростуризм в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" впервые запустил бесплатную образовательную онлайн-программу для сотрудников гостиниц и... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:24

2022-08-01T12:24

2022-08-01T12:24

туризм

туризм

дмитрий чернышенко

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

новости - туризм

туристы

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ростуризм в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" впервые запустил бесплатную образовательную онлайн-программу для сотрудников гостиниц и предпринимателей, рассказала журналистам глава ведомства Зарина Догузова.Она уточнила, что первые видеопрограммы созданы для службы приема и размещения, гостиничных администраторов и горничных. Вторую онлайн-программу, по ее словам, разработали для предпринимателей в туризме – как для начинающих, так и для тех, кто хочет расширить свой опыт."Как создать свой отель или кемпинг, запустить современный востребованный проект для детского отдыха, разработать и обустроить национальные турмаршруты, и многое другое – обо всем этом можно узнать в наших туристических акселераторах и инкубаторах для предпринимателей", – пояснила цель второго блока программы глава ведомства.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, уточнил, что всего на сегодняшний день запущено 11 онлайн-курсов. В пресс-службе Ростуризма пояснили, чтобы получить доступ к видеоурокам необходимо зарегистрироваться на портале. В ведомстве добавили, что к каждому занятию прилагаются методические материалы, а также задания для самопроверки.

https://ria.ru/20220728/rosturizm-1805488820.html

https://ria.ru/20220708/turizm-1801254062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, дмитрий чернышенко, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, новости - туризм, туристы, отели