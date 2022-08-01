https://ria.ru/20220801/rosturizm-1806372991.html
Ростуризм запустил бесплатную образовательную программу для отельеров
Ростуризм запустил бесплатную образовательную программу для отельеров - РИА Новости, 01.08.2022
Ростуризм запустил бесплатную образовательную программу для отельеров
Ростуризм в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" впервые запустил бесплатную образовательную онлайн-программу для сотрудников гостиниц и... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:24
2022-08-01T12:24
2022-08-01T12:24
туризм
туризм
дмитрий чернышенко
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
новости - туризм
туристы
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ростуризм в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" впервые запустил бесплатную образовательную онлайн-программу для сотрудников гостиниц и предпринимателей, рассказала журналистам глава ведомства Зарина Догузова.Она уточнила, что первые видеопрограммы созданы для службы приема и размещения, гостиничных администраторов и горничных. Вторую онлайн-программу, по ее словам, разработали для предпринимателей в туризме – как для начинающих, так и для тех, кто хочет расширить свой опыт."Как создать свой отель или кемпинг, запустить современный востребованный проект для детского отдыха, разработать и обустроить национальные турмаршруты, и многое другое – обо всем этом можно узнать в наших туристических акселераторах и инкубаторах для предпринимателей", – пояснила цель второго блока программы глава ведомства.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, уточнил, что всего на сегодняшний день запущено 11 онлайн-курсов. В пресс-службе Ростуризма пояснили, чтобы получить доступ к видеоурокам необходимо зарегистрироваться на портале. В ведомстве добавили, что к каждому занятию прилагаются методические материалы, а также задания для самопроверки.
https://ria.ru/20220728/rosturizm-1805488820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, дмитрий чернышенко, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, новости - туризм, туристы, отели
Ростуризм запустил бесплатную образовательную программу для отельеров
Ростуризм впервые запустил бесплатную образовательную программу для сотрудников гостиниц
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Ростуризм в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" впервые запустил бесплатную образовательную онлайн-программу для сотрудников гостиниц и предпринимателей, рассказала журналистам глава ведомства Зарина Догузова.
"Для того, чтобы помочь бизнесу повысить качество услуг, мы в рамках нацпроекта по туризму впервые запускаем большую образовательную онлайн-программу для работников гостиниц. Программа бесплатная, пройти ее может любой желающий в любое время дистанционно – в формате видеоуроков, которые подготовлены экспертами с учетом лучшего опыта", – заявила Догузова.
Она уточнила, что первые видеопрограммы созданы для службы приема и размещения, гостиничных администраторов и горничных. Вторую онлайн-программу, по ее словам, разработали для предпринимателей в туризме – как для начинающих, так и для тех, кто хочет расширить свой опыт.
"Как создать свой отель или кемпинг, запустить современный востребованный проект для детского отдыха, разработать и обустроить национальные турмаршруты, и многое другое – обо всем этом можно узнать в наших туристических акселераторах и инкубаторах для предпринимателей", – пояснила цель второго блока программы глава ведомства.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, уточнил, что всего на сегодняшний день запущено 11 онлайн-курсов.
"Президент (РФ - ред.) поставил перед нами задачу – ускорить развитие туристической инфраструктуры. Параллельно с этим мы занимаемся подготовкой квалифицированных кадров для отрасли, способных повысить качество оказываемых услуг. В рамках нацпроекта запущены первые 11 бесплатных образовательных курсов. В перспективе их количество увеличится", – подчеркнул он.
В пресс-службе Ростуризма пояснили, чтобы получить доступ к видеоурокам необходимо зарегистрироваться на портале
. В ведомстве добавили, что к каждому занятию прилагаются методические материалы, а также задания для самопроверки.