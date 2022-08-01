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Житель Воронежа получил три года колонии за избиение пасынка

Житель Воронежа получил три года колонии за избиение пасынка - РИА Новости, 01.08.2022

Житель Воронежа получил три года колонии за избиение пасынка

Суд приговорил к трем годам колонии жителя Воронежа, который возле подъезда дома на глазах прохожих бил головой о лавку двухлетнего пасынка, сообщает в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:58

2022-08-01T17:58

2022-08-01T17:58

происшествия

воронежская область

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Суд приговорил к трем годам колонии жителя Воронежа, который возле подъезда дома на глазах прохожих бил головой о лавку двухлетнего пасынка, сообщает в понедельник прокуратура региона.Резонансный инцидент произошел 6 октября 2020 года у дома по переулку Ольховый. На опубликованном видео было запечатлено, как мужчина на скамейке возле подъезда бьет ребенка, в том числе и головой о лавку, валяет его по земле, а потом вместе с ним падает за ограду. Ребенка у мужчины отобрали вмешавшиеся прохожие. Мальчика доставили в больницу.По данным следствия, мужчина с 17 июля по 6 октября систематически избивал двухлетнего сына своей супруги. В отношении отчима было возбуждено дело об истязании несовершеннолетнего.Мужчину задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что с весны 2020 года он стал жить со своей знакомой и ее двухлетним сыном, при этом у мужчины "возникла неприязнь и нетерпимость к малолетнему ребенку супруги"."Суд, с учетом позиции прокурора и обстоятельств совершения преступления, назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

https://ria.ru/20210609/izbienie-1736275607.html

https://ria.ru/20200226/1565209155.html

воронежская область

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, воронеж