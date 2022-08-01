Рейтинг@Mail.ru
Житель Воронежа получил три года колонии за избиение пасынка - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/prigovor-1806497611.html
Житель Воронежа получил три года колонии за избиение пасынка
Житель Воронежа получил три года колонии за избиение пасынка - РИА Новости, 01.08.2022
Житель Воронежа получил три года колонии за избиение пасынка
Суд приговорил к трем годам колонии жителя Воронежа, который возле подъезда дома на глазах прохожих бил головой о лавку двухлетнего пасынка, сообщает в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:58
2022-08-01T17:58
происшествия
воронежская область
воронеж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Суд приговорил к трем годам колонии жителя Воронежа, который возле подъезда дома на глазах прохожих бил головой о лавку двухлетнего пасынка, сообщает в понедельник прокуратура региона.Резонансный инцидент произошел 6 октября 2020 года у дома по переулку Ольховый. На опубликованном видео было запечатлено, как мужчина на скамейке возле подъезда бьет ребенка, в том числе и головой о лавку, валяет его по земле, а потом вместе с ним падает за ограду. Ребенка у мужчины отобрали вмешавшиеся прохожие. Мальчика доставили в больницу.По данным следствия, мужчина с 17 июля по 6 октября систематически избивал двухлетнего сына своей супруги. В отношении отчима было возбуждено дело об истязании несовершеннолетнего.Мужчину задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что с весны 2020 года он стал жить со своей знакомой и ее двухлетним сыном, при этом у мужчины "возникла неприязнь и нетерпимость к малолетнему ребенку супруги"."Суд, с учетом позиции прокурора и обстоятельств совершения преступления, назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
https://ria.ru/20210609/izbienie-1736275607.html
https://ria.ru/20200226/1565209155.html
воронежская область
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, воронеж
17:58 01.08.2022
 
Житель Воронежа получил три года колонии за избиение пасынка

Житель Воронежа, бивший двухлетнего пасынка головой о лавку, получил три года колонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 1 авг - РИА Новости. Суд приговорил к трем годам колонии жителя Воронежа, который возле подъезда дома на глазах прохожих бил головой о лавку двухлетнего пасынка, сообщает в понедельник прокуратура региона.
Резонансный инцидент произошел 6 октября 2020 года у дома по переулку Ольховый. На опубликованном видео было запечатлено, как мужчина на скамейке возле подъезда бьет ребенка, в том числе и головой о лавку, валяет его по земле, а потом вместе с ним падает за ограду. Ребенка у мужчины отобрали вмешавшиеся прохожие. Мальчика доставили в больницу.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня 2021, 12:37
Жителю Татарстана дали семь лет колонии за избиение пасынка молотком
По данным следствия, мужчина с 17 июля по 6 октября систематически избивал двухлетнего сына своей супруги. В отношении отчима было возбуждено дело об истязании несовершеннолетнего.
Мужчину задержали и заключили под стражу. Выяснилось, что с весны 2020 года он стал жить со своей знакомой и ее двухлетним сыном, при этом у мужчины "возникла неприязнь и нетерпимость к малолетнему ребенку супруги".
"Суд, с учетом позиции прокурора и обстоятельств совершения преступления, назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.02.2020
26 февраля 2020, 09:49
Жителя Хакасии осудили на 14 лет за избиение пасынка до смерти
 
ПроисшествияВоронежская областьВоронеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала