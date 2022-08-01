https://ria.ru/20220801/priamure-1806421094.html

Парки "Патриот" в Приамурье посетили более трех тысяч школьников

Парки "Патриот" в Приамурье посетили более трех тысяч школьников - РИА Новости, 01.08.2022

Парки "Патриот" в Приамурье посетили более трех тысяч школьников

Парки "Патриот" в Амурской области с экскурсиями посетили более 3 тысяч школьников, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:09

2022-08-01T14:09

2022-08-01T14:09

общество

амурская область

благовещенск

патриот

юнармия

василий орлов (губернатор)

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ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Парки "Патриот" в Амурской области с экскурсиями посетили более 3 тысяч школьников, сообщил губернатор Василий Орлов."За полгода на экскурсиях в амурских парках "Патриот" побывали больше 3 тысяч школьников со всей Амурской области. Эту работу нужно продолжать. Главная задача – сделать так, чтобы дети знали историю нашей страны и региона", – рассказал Орлов.Глава региона отметил, что военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяется особое внимание. В радах "Юнармии" уже более 14 тысяч детей, к запуску готовится центр "Авангард", который оборудуют на территории бывшего благовещенского танкового училища. Кроме того, в этом году увеличено количество профильных смен военно-патриотической направленности, на это выделено дополнительное финансирование, уточнил Орлов.По словам губернатора, экскурсии в военно-патриотические парки "Патриот" в Благовещенске и Белогорске пользуются популярностью среди амурских школьников. В этом году поездки стартовали в марте. Здесь учеников 5-11 классов знакомят с вооружением российской и советской армии, вовлекают в мастер-классы по написанию фронтовых писем, на площадке ДВОКУ детям проводят экскурсии по "Партизанской деревне". За лето дети смогут побывать на 28 профильных сменах патриотического профиля."Одна из крупных таких смен стартовала 1 августа в приграничном селе Буссе Свободненского района. В мероприятия, организованные совместно с пограничным управлением ФСБ России по Амурской области, вовлечено свыше 100 детей. До 9 августа ребята будут учиться следовой и огневой подготовке, дрессировке служебных собак, участвовать в личностных и командных соревнованиях и так далее", - привел пример глава региона.По данным областного правительства, военно-патриотическое воспитание детей летом проводится не только в профильных сменах. Это направление по рекомендации министерства образования и науки области включено в программу всех учреждений, которые организуют летний отдых и оздоровление. Проводятся День России, День памяти и скорби, День государственного флага РФ, День российского кино.

https://ria.ru/20220729/kadry-1805750187.html

амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, амурская область, благовещенск, патриот, юнармия, василий орлов (губернатор)