Парки "Патриот" в Приамурье посетили более трех тысяч школьников
Губернатор Орлов: парки "Патриот" в Приамурье посетили более трех тысяч школьников
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ХАБАРОВСК, 1 авг - РИА Новости. Парки "Патриот" в Амурской области с экскурсиями посетили более 3 тысяч школьников, сообщил губернатор Василий Орлов.
"За полгода на экскурсиях в амурских парках "Патриот" побывали больше 3 тысяч школьников со всей Амурской области. Эту работу нужно продолжать. Главная задача – сделать так, чтобы дети знали историю нашей страны и региона", – рассказал Орлов.
Глава региона отметил, что военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяется особое внимание. В радах "Юнармии" уже более 14 тысяч детей, к запуску готовится центр "Авангард", который оборудуют на территории бывшего благовещенского танкового училища. Кроме того, в этом году увеличено количество профильных смен военно-патриотической направленности, на это выделено дополнительное финансирование, уточнил Орлов.
По словам губернатора, экскурсии в военно-патриотические парки "Патриот" в Благовещенске и Белогорске пользуются популярностью среди амурских школьников. В этом году поездки стартовали в марте. Здесь учеников 5-11 классов знакомят с вооружением российской и советской армии, вовлекают в мастер-классы по написанию фронтовых писем, на площадке ДВОКУ детям проводят экскурсии по "Партизанской деревне". За лето дети смогут побывать на 28 профильных сменах патриотического профиля.
"Одна из крупных таких смен стартовала 1 августа в приграничном селе Буссе Свободненского района. В мероприятия, организованные совместно с пограничным управлением ФСБ России по Амурской области, вовлечено свыше 100 детей. До 9 августа ребята будут учиться следовой и огневой подготовке, дрессировке служебных собак, участвовать в личностных и командных соревнованиях и так далее", - привел пример глава региона.
По данным областного правительства, военно-патриотическое воспитание детей летом проводится не только в профильных сменах. Это направление по рекомендации министерства образования и науки области включено в программу всех учреждений, которые организуют летний отдых и оздоровление. Проводятся День России, День памяти и скорби, День государственного флага РФ, День российского кино.