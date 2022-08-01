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Россия с марта получила 60 отказов от стран Запада в выдаче преступников - РИА Новости, 01.08.2022
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Россия с марта получила 60 отказов от стран Запада в выдаче преступников
Россия с марта получила 60 отказов от стран Запада в выдаче преступников - РИА Новости, 01.08.2022
Россия с марта получила 60 отказов от стран Запада в выдаче преступников
Москва с марта получила шестьдесят отказов от западных стран в выдаче преступников, почти половина из них продиктованы политическими мотивами, заявил в интервью РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T08:26
2022-08-01T10:35
в мире
россия
владимир тарабрин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва с марта получила шестьдесят отказов от западных стран в выдаче преступников, почти половина из них продиктованы политическими мотивами, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин."Ряд государств официально прекратил сотрудничество с нами в вопросах выдачи преступников в Россию и в исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам. Например, если за первые два месяца текущего года российской стороной от западных государств получено 4 отказа в выдаче, связанных с объективными причинами, то в марте-июне 2022 года получено уже 60 отказов, из которых как минимум 28 приняты по политическим мотивам", - сообщил он.По мнению дипломата, такие действия наносят ущерб совместным усилиям международного сообщества в противодействии преступности."Подобные деструктивные шаги несут только лишь вред международным усилиям в противодействии и профилактике преступности, ведут к резкому ухудшению криминогенной ситуации в целом. Единственный, кто будет в выигрыше от таких недальновидных и непродуманных шагов, - это криминал" - заключил он.Читайте полный текст интервью Владимира Тарабрина &gt;&gt;
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в мире, россия, владимир тарабрин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
08:26 01.08.2022 (обновлено: 10:35 01.08.2022)
 
Россия с марта получила 60 отказов от стран Запада в выдаче преступников

Глава департамента МИД Тарабрин: Запад с марта 60 раз отказал России в выдаче преступников

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва с марта получила шестьдесят отказов от западных стран в выдаче преступников, почти половина из них продиктованы политическими мотивами, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.
"Ряд государств официально прекратил сотрудничество с нами в вопросах выдачи преступников в Россию и в исполнении запросов о правовой помощи по уголовным делам. Например, если за первые два месяца текущего года российской стороной от западных государств получено 4 отказа в выдаче, связанных с объективными причинами, то в марте-июне 2022 года получено уже 60 отказов, из которых как минимум 28 приняты по политическим мотивам", - сообщил он.
По мнению дипломата, такие действия наносят ущерб совместным усилиям международного сообщества в противодействии преступности.
"Подобные деструктивные шаги несут только лишь вред международным усилиям в противодействии и профилактике преступности, ведут к резкому ухудшению криминогенной ситуации в целом. Единственный, кто будет в выигрыше от таких недальновидных и непродуманных шагов, - это криминал" - заключил он.
Читайте полный текст интервью Владимира Тарабрина >>
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 13:26
Некоторые страны Европы отказались выдать России преступников
 
В миреРоссияВладимир ТарабринМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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