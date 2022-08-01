https://ria.ru/20220801/pelosi-1806386871.html

СМИ: США перемещают авианосцы к Тайваню из-за возможного визита Пелоси

СМИ: США перемещают авианосцы к Тайваню из-за возможного визита Пелоси - РИА Новости, 01.08.2022

СМИ: США перемещают авианосцы к Тайваню из-за возможного визита Пелоси

Соединенные Штаты перемещают самолеты и авианосцы ближе к Тайваню в связи с возможностью визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:42

2022-08-01T12:42

2022-08-01T12:42

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

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ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты перемещают самолеты и авианосцы ближе к Тайваню в связи с возможностью визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщила газета Nikkei Asia.В тайваньских СМИ появилась информация о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может приехать на Тайвань вечером в прошлый вторник. КНР отреагировала на это заявлением о том, что визит приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.Ранее американские СМИ сообщали, что Пелоси в ходе азиатского турне посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. СМИ также предполагали, что спикер может посетить Тайвань. Сама она отказалась давать комментарии о том, состоится ли какая-нибудь поездка, сославшись на требования безопасности. Пелоси ранее заявила, что посетит с делегацией конгресса Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию. О визите на Тайвань не сообщалось.О возможном визите Пелоси на Тайвань сообщалось еще в апреле, но азиатское турне было отменено из-за внезапного заражения ее коронавирусом. СМИ сообщали также, что китайские дипломаты в США вели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита на остров "в интересах" обеих сторон.На прошлой неделе официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

тайвань

китай

сша

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси