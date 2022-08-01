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МИД Китая предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 01.08.2022
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МИД Китая предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
МИД Китая предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 01.08.2022
МИД Китая предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:30
2022-08-01T11:58
в мире
нэнси пелоси
китай
тайвань
сша
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ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Дипломат подчеркнул, что если Пелоси отправится на Тайвань, это будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР, умышленным нарушением принципа "одного Китая". Он добавил, что визит Пелоси нанесет серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, а также создаст угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе."Это нанесет серьезный урон отношениям между Китаем и США и приведет к очень серьезным событиям и последствиям", - сказал дипломат.Чжао Лицзянь добавил, что Китай "непременно примет решительные меры" для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. При этом дипломат не уточнил, какие именно меры примет Китай.Ранее американские СМИ сообщали, что Пелоси в ходе азиатского турне посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. СМИ также предполагали, что спикер может посетить Тайвань. Сама она отказалась давать комментарии о том, состоится ли какая-нибудь поездка, сославшись на требования безопасности. Пелоси ранее заявила, что посетит с делегацией конгресса Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию. О визите на Тайвань не сообщалось.О возможном визите Пелоси на Тайвань сообщалось еще в апреле, но азиатское турне было отменено из-за внезапного заражения ее коронавирусом. СМИ сообщали также, что китайские дипломаты в США вели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита на остров "в интересах" обеих сторон.На прошлой неделе официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220731/pelosi-1806179075.html
https://ria.ru/20220801/tayvan-1806261329.html
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в мире, нэнси пелоси, китай, тайвань, сша
11:30 01.08.2022 (обновлено: 11:58 01.08.2022)
 
МИД Китая предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь пригрозил США ответом в случае визита Пелоси на Тайвань

© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Дипломат подчеркнул, что если Пелоси отправится на Тайвань, это будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР, умышленным нарушением принципа "одного Китая". Он добавил, что визит Пелоси нанесет серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, а также создаст угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.
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"Это нанесет серьезный урон отношениям между Китаем и США и приведет к очень серьезным событиям и последствиям", - сказал дипломат.
Чжао Лицзянь добавил, что Китай "непременно примет решительные меры" для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. При этом дипломат не уточнил, какие именно меры примет Китай.
Ранее американские СМИ сообщали, что Пелоси в ходе азиатского турне посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. СМИ также предполагали, что спикер может посетить Тайвань. Сама она отказалась давать комментарии о том, состоится ли какая-нибудь поездка, сославшись на требования безопасности. Пелоси ранее заявила, что посетит с делегацией конгресса Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию. О визите на Тайвань не сообщалось.
О возможном визите Пелоси на Тайвань сообщалось еще в апреле, но азиатское турне было отменено из-за внезапного заражения ее коронавирусом. СМИ сообщали также, что китайские дипломаты в США вели активную работу, чтобы донести до американских конгрессменов нежелательность визита на остров "в интересах" обеих сторон.
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На прошлой неделе официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй заявил, что армия Китая не будет сидеть сложа руки в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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