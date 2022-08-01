11:24 01.08.2022 (обновлено: 12:34 01.08.2022)
Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа, пишут СМИ
China Times: спикер палаты представителей США Пелоси может 2 августа прилететь на Тайвань
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер палаты представителей Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Архивное фото
ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа, сообщила тайваньская газета China Times со ссылкой на дипломатические источники.
По сведениям издания, ожидается, что Пелоси 3 августа встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь и другими высокопоставленными чиновниками и примерно в полдень того же дня улетит.
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МИД Тайваня и офис главы администрации официально не подтверждают эти сообщения.
Спикер палаты представителей США могла приехать на остров еще в апреле, но тогда поездку пришлось отменить из-за того, что она внезапно заразилась COVID-19.
Как писали СМИ, китайские дипломаты активно пытались донести до американских конгрессменов нежелательность визита представителей США на остров "в интересах" обеих сторон.
Официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй подчеркивал, что спикер палаты представителей — третий по значимости человек в американской системе власти, ее визит на Тайвань нарушит принцип "одного Китая", навредит отношениям в военной сфере и приведет к обострению ситуации. По его словам, "армия Китая не будет наблюдать за этим сложа руки и обязательно примет все меры, чтобы пресечь внешнее вмешательство и попытки сепаратистов отделить Тайвань".
Китай считает Тайвань своей провинцией и выступает против любых контактов его представителей с властями стран, с которыми Пекин установил дипломатические отношения.