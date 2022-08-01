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Умер пассажир рейса Тель-Авив – Москва, экстренно севшего в Баку

Умер пассажир рейса Тель-Авив – Москва, экстренно севшего в Баку - РИА Новости, 01.08.2022

Умер пассажир рейса Тель-Авив – Москва, экстренно севшего в Баку

Пассажир самолета авиакомпании "Эль-Аль", совершавшего рейс из Тель-Авива в Москву, экстренно севшего в Баку, скончался от сердечного приступа, сообщил РИА... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:00

2022-08-01T15:00

2022-08-01T15:27

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БАКУ, 1 авг – РИА Новости. Пассажир самолета авиакомпании "Эль-Аль", совершавшего рейс из Тель-Авива в Москву, экстренно севшего в Баку, скончался от сердечного приступа, сообщил РИА Новости в понедельник глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Паша Кесеменский.Как ранее сообщил 14 канал израильского телевидения, самолет авиакомпании "Эль-Аль", совершающий в понедельник рейс Тель-Авив - Москва, подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Баку из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров."Капитан авиакомпании El Al Israel Airlines, выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив-Москва (DME), запросил экстренную посадку в Международном аэропорту "Гейдар Алиев" из-за резкого ухудшения самочувствия пассажира на борту (сердечный приступ). Самолет совершил посадку в бакинском аэропорту в 12.44 по местному времени… К сожалению, пассажир скончался во время полета", - сказал он.

https://ria.ru/20220519/samolet-1789584720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тель-авив, москва, баку, новости - туризм