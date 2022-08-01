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В МИД рассказали, что ждет Запад в случае возвращения с Украины наемников
В МИД рассказали, что ждет Запад в случае возвращения с Украины наемников - РИА Новости, 01.08.2022
В МИД рассказали, что ждет Запад в случае возвращения с Украины наемников
Возвращающиеся из Украины иностранные боевики представляют угрозу для своих стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T09:27
2022-08-01T09:27
2022-08-01T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир тарабрин
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Возвращающиеся из Украины иностранные боевики представляют угрозу для своих стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин."Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности", — отметил дипломат.По его словам, такая ситуация вызывает беспокойство у Москвы и данный вопрос поднимается российским МИД в международных контактах."Настаиваем на недопустимости подобной практики и будем твердо делать это и дальше", — заявил он.Читайте полный текст интервью Владимира Тарабрина >>
https://ria.ru/20220726/evropa-1804897795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир тарабрин
09:27 01.08.2022 (обновлено: 11:09 01.08.2022)
В МИД рассказали, что ждет Запад в случае возвращения с Украины наемников
Глава департамента МИД Тарабрин заявил об опасности от возвращающихся с Украины наемников