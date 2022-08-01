https://ria.ru/20220801/naemniki-1806322122.html

В МИД рассказали, что ждет Запад в случае возвращения с Украины наемников

В МИД рассказали, что ждет Запад в случае возвращения с Украины наемников - РИА Новости, 01.08.2022

В МИД рассказали, что ждет Запад в случае возвращения с Украины наемников

Возвращающиеся из Украины иностранные боевики представляют угрозу для своих стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T09:27

2022-08-01T09:27

2022-08-01T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир тарабрин

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Возвращающиеся из Украины иностранные боевики представляют угрозу для своих стран, заявил в интервью РИА Новости директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин."Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности", — отметил дипломат.По его словам, такая ситуация вызывает беспокойство у Москвы и данный вопрос поднимается российским МИД в международных контактах."Настаиваем на недопустимости подобной практики и будем твердо делать это и дальше", — заявил он.Читайте полный текст интервью Владимира Тарабрина >>

https://ria.ru/20220726/evropa-1804897795.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир тарабрин