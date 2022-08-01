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В Молдавии ожидают сокращение на треть урожая пшеницы

В Молдавии ожидают сокращение на треть урожая пшеницы - РИА Новости, 01.08.2022

В Молдавии ожидают сокращение на треть урожая пшеницы

Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля прогнозирует сокращение урожая пшеницы на треть по сравнению с прошлым годом. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T11:05

2022-08-01T11:05

2022-08-01T11:05

экономика

молдавия

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КИШИНЕВ, 1 авг – РИА Новости. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля прогнозирует сокращение урожая пшеницы на треть по сравнению с прошлым годом."В этом году, исходя из прогнозов, мы ожидаем собрать около 700–800 тысяч тонн пшеницы, это на треть меньше прошлогоднего, однако и это более чем достаточно для обеспечения продовольственной безопасности страны. Внутреннее потребление пшеницы составляет у нас 330 тысяч тонн, еще 150 тысяч тонн приходится на фуражную пшеницу", - сказал министр в эфире телеканала Jurnal TV.Боля отметил, что молдавские фермеры на данный момент "почти не экспортируют пшеницу из-за низких цен", которые были обусловлены ситуацией на рынке.По его словам, в Канаде, США, России в этом году высокий урожай, значительно увеличился экспорт, цены упали.Ранее фермеры в ряде районов Молдавии объявили предупредительную забастовку. Они вывели технику на дороги в качестве предупредительной акции. Фермеры обращают внимание на трудности при закупке дизельного топлива на оптовом рынке, которое к тому же подорожало за год примерно на 300%, удобрений, которые выросли в цене на 400%.

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, молдавия