https://ria.ru/20220801/moldaviya-1806344757.html
В Молдавии ожидают сокращение на треть урожая пшеницы
В Молдавии ожидают сокращение на треть урожая пшеницы - РИА Новости, 01.08.2022
В Молдавии ожидают сокращение на треть урожая пшеницы
Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля прогнозирует сокращение урожая пшеницы на треть по сравнению с прошлым годом. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:05
2022-08-01T11:05
2022-08-01T11:05
экономика
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682194_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_0cd4e3234e7ab6d1624bb27174eeb404.jpg
КИШИНЕВ, 1 авг – РИА Новости. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля прогнозирует сокращение урожая пшеницы на треть по сравнению с прошлым годом."В этом году, исходя из прогнозов, мы ожидаем собрать около 700–800 тысяч тонн пшеницы, это на треть меньше прошлогоднего, однако и это более чем достаточно для обеспечения продовольственной безопасности страны. Внутреннее потребление пшеницы составляет у нас 330 тысяч тонн, еще 150 тысяч тонн приходится на фуражную пшеницу", - сказал министр в эфире телеканала Jurnal TV.Боля отметил, что молдавские фермеры на данный момент "почти не экспортируют пшеницу из-за низких цен", которые были обусловлены ситуацией на рынке.По его словам, в Канаде, США, России в этом году высокий урожай, значительно увеличился экспорт, цены упали.Ранее фермеры в ряде районов Молдавии объявили предупредительную забастовку. Они вывели технику на дороги в качестве предупредительной акции. Фермеры обращают внимание на трудности при закупке дизельного топлива на оптовом рынке, которое к тому же подорожало за год примерно на 300%, удобрений, которые выросли в цене на 400%.
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682194_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_139ab3b121550c7c403c3bf0e249dac4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия
В Молдавии ожидают сокращение на треть урожая пшеницы
Глава Минсельхоза Молдавии Боля спрогнозировал сокращение урожая пшеницы на треть
КИШИНЕВ, 1 авг – РИА Новости.
Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля прогнозирует
сокращение урожая пшеницы на треть по сравнению с прошлым годом.
"В этом году, исходя из прогнозов, мы ожидаем собрать около 700–800 тысяч тонн пшеницы, это на треть меньше прошлогоднего, однако и это более чем достаточно для обеспечения продовольственной безопасности страны. Внутреннее потребление пшеницы составляет у нас 330 тысяч тонн, еще 150 тысяч тонн приходится на фуражную пшеницу", - сказал министр в эфире телеканала Jurnal TV.
Боля отметил, что молдавские фермеры на данный момент "почти не экспортируют пшеницу из-за низких цен", которые были обусловлены ситуацией на рынке.
По его словам, в Канаде
, США
, России
в этом году высокий урожай, значительно увеличился экспорт, цены упали.
"Украина тоже начала экспортировать пшеницу, она отгружает ее и в Румынию
, поэтому молдавские фермеры в основном решили попридержать пшеницу, ждут другой цены", - сказал министр.
Ранее фермеры в ряде районов Молдавии
объявили предупредительную забастовку. Они вывели технику на дороги в качестве предупредительной акции. Фермеры обращают внимание на трудности при закупке дизельного топлива на оптовом рынке, которое к тому же подорожало за год примерно на 300%, удобрений, которые выросли в цене на 400%.