https://ria.ru/20220801/metallurgiya-1806392375.html

Путин рассказал, какой должна быть стратегия развития металлургии

Путин рассказал, какой должна быть стратегия развития металлургии - РИА Новости, 01.08.2022

Путин рассказал, какой должна быть стратегия развития металлургии

Стратегия развития металлургии России до 2030 года должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, нужно задать ориентиры на будущее, заявил РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:55

2022-08-01T12:55

2022-08-01T13:02

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Стратегия развития металлургии России до 2030 года должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, нужно задать ориентиры на будущее, заявил президент России Владимир Путин."Стратегия (развития отечественной металлургии) должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, на поддержку российских металлургов, их трудовых коллективов в нынешних условиях – на длительную перспективу нужно думать об этом. Но в то же время нужно задавать и ориентиры долгосрочного развития отрасли, создавать основу для перспективных планов компаний и предприятий", - сказал Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса России.Президент напомнил, что на совещании в апреле было поручено утвердить Стратегию развития отечественной металлургии до 2030 года."При этом особый акцент просил сделать тогда на активный рост потребления металла внутри страны, на обеспечение доступных цен на эту продукцию для бизнеса и для граждан, для крупных региональных и федеральных проектов с мощным эффектом для целевых отраслей экономики, для территорий России, для качества жизни наших граждан в конечном итоге", - отметил Путин.

https://ria.ru/20220801/manturov-1806392275.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия