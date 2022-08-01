https://ria.ru/20220801/mariupol-1806318176.html
Первые жилые дома в Мариуполе сдадут уже в сентябре
Первые жилые дома в Мариуполе сдадут уже в сентябре - РИА Новости, 01.08.2022
Первые жилые дома в Мариуполе сдадут уже в сентябре
Первые жилые дома и больницы в Мариуполе будут сданы уже в сентябре, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T08:54
2022-08-01T08:54
2022-08-01T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
марат хуснуллин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первые жилые дома и больницы в Мариуполе будут сданы уже в сентябре, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Первые дома мы уже в сентябре сдаем. Будут сданы первые больницы, построим центр МЧС. Мы уже большое количество коммуникаций переложили, энергетики активно работают, водоводы меняем, котельные", - сказал Хуснуллин в интервью РБК.
https://ria.ru/20220801/donbass-1805874754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, марат хуснуллин
08:54 01.08.2022 (обновлено: 09:15 01.08.2022)
Первые жилые дома в Мариуполе сдадут уже в сентябре
Вице-премьер Хуснуллин заявил, что первые жилые дома в Мариуполе сдадут уже в сентябре