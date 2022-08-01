https://ria.ru/20220801/mariupol-1806318176.html

Первые жилые дома в Мариуполе сдадут уже в сентябре

Первые жилые дома в Мариуполе сдадут уже в сентябре - РИА Новости, 01.08.2022

Первые жилые дома в Мариуполе сдадут уже в сентябре

Первые жилые дома и больницы в Мариуполе будут сданы уже в сентябре, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T08:54

2022-08-01T08:54

2022-08-01T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

марат хуснуллин

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первые жилые дома и больницы в Мариуполе будут сданы уже в сентябре, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Первые дома мы уже в сентябре сдаем. Будут сданы первые больницы, построим центр МЧС. Мы уже большое количество коммуникаций переложили, энергетики активно работают, водоводы меняем, котельные", - сказал Хуснуллин в интервью РБК.

https://ria.ru/20220801/donbass-1805874754.html

мариуполь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мариуполь, марат хуснуллин