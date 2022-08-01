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Хуснуллин рассказал о будущем "Азовстали" в Мариуполе - РИА Новости, 01.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220801/mariupol-1806317853.html
Хуснуллин рассказал о будущем "Азовстали" в Мариуполе
Хуснуллин рассказал о будущем "Азовстали" в Мариуполе - РИА Новости, 01.08.2022
Хуснуллин рассказал о будущем "Азовстали" в Мариуполе
На территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе больше не будет производства с использованием старых технологий, но рабочие места там создадут, заявил в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T08:48
2022-08-01T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
азовсталь
мариуполь
марат хуснуллин
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе больше не будет производства с использованием старых технологий, но рабочие места там создадут, заявил в интервью РБК замглавы правительства России Марат Хуснуллин.Он добавил, что строители сдадут первые жилые дома в Мариуполе уже в сентябре. Кроме того, строятся больницы, планируется возвести центр МЧС.По словам Хуснуллина, специалисты уже заменили большое количество коммуникаций, переложены водоводы, меняются котельные."Полностью рассмотрели подходы по восстановлению исторического центра. Все здания в центре, которые не разрушены полностью, восстановим по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов", — добавил вице-премьер.В конце июля Хуснуллин представил президенту Владимиру Путину план полного восстановления Мариуполя в течение трех лет. Предполагается реконструировать 90 социальных объектов, построить новый транспортно-пересадочный узел, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов националистического батальона "Азов" (против некоторых из них в России заведены уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
https://ria.ru/20220730/mariupol-1806146917.html
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в мире, азовсталь, мариуполь, марат хуснуллин
08:48 01.08.2022 (обновлено: 10:30 01.08.2022)
 
Хуснуллин рассказал о будущем "Азовстали" в Мариуполе

Хуснуллин: "Азовсталь" в Мариуполе может стать технопарком, там будут рабочие места

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкВид на разрушенный завод "Азовсталь" из морского порта Мариуполя
Вид на разрушенный завод Азовсталь из морского порта Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости /
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Вид на разрушенный завод "Азовсталь" из морского порта Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе больше не будет производства с использованием старых технологий, но рабочие места там создадут, заявил в интервью РБК замглавы правительства России Марат Хуснуллин.
"Мы не видим восстановление ("Азовстали". — Прим. ред.) в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем", — сказал чиновник.
Он добавил, что строители сдадут первые жилые дома в Мариуполе уже в сентябре. Кроме того, строятся больницы, планируется возвести центр МЧС.
По словам Хуснуллина, специалисты уже заменили большое количество коммуникаций, переложены водоводы, меняются котельные.
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"Полностью рассмотрели подходы по восстановлению исторического центра. Все здания в центре, которые не разрушены полностью, восстановим по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов", — добавил вице-премьер.
В конце июля Хуснуллин представил президенту Владимиру Путину план полного восстановления Мариуполя в течение трех лет. Предполагается реконструировать 90 социальных объектов, построить новый транспортно-пересадочный узел, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов националистического батальона "Азов" (против некоторых из них в России заведены уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАзовстальМариупольМарат Хуснуллин
 
 
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