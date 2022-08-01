08:48 01.08.2022 (обновлено: 10:30 01.08.2022)
Хуснуллин рассказал о будущем "Азовстали" в Мариуполе
Хуснуллин: "Азовсталь" в Мариуполе может стать технопарком, там будут рабочие места
© РИА Новости / / Перейти в фотобанкВид на разрушенный завод "Азовсталь" из морского порта Мариуполя
Вид на разрушенный завод "Азовсталь" из морского порта Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе больше не будет производства с использованием старых технологий, но рабочие места там создадут, заявил в интервью РБК замглавы правительства России Марат Хуснуллин.
"Мы не видим восстановление ("Азовстали". — Прим. ред.) в старых технологиях. Но делать там рабочие места, которые будут кормить город, мы, безусловно, будем. Скорее всего, это будет технопарк с элементами благоустройства. Сейчас мы это дорабатываем", — сказал чиновник.
По словам Хуснуллина, специалисты уже заменили большое количество коммуникаций, переложены водоводы, меняются котельные.
"Полностью рассмотрели подходы по восстановлению исторического центра. Все здания в центре, которые не разрушены полностью, восстановим по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов", — добавил вице-премьер.
В конце июля Хуснуллин представил президенту Владимиру Путину план полного восстановления Мариуполя в течение трех лет. Предполагается реконструировать 90 социальных объектов, построить новый транспортно-пересадочный узел, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов националистического батальона "Азов" (против некоторых из них в России заведены уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.