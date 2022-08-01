https://ria.ru/20220801/mariupol-1806317853.html

Хуснуллин рассказал о будущем "Азовстали" в Мариуполе

Хуснуллин рассказал о будущем "Азовстали" в Мариуполе - РИА Новости, 01.08.2022

Хуснуллин рассказал о будущем "Азовстали" в Мариуполе

На территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе больше не будет производства с использованием старых технологий, но рабочие места там создадут, заявил в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T08:48

2022-08-01T08:48

2022-08-01T10:30

специальная военная операция на украине

в мире

азовсталь

мариуполь

марат хуснуллин

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На территории предприятия "Азовсталь" в Мариуполе больше не будет производства с использованием старых технологий, но рабочие места там создадут, заявил в интервью РБК замглавы правительства России Марат Хуснуллин.Он добавил, что строители сдадут первые жилые дома в Мариуполе уже в сентябре. Кроме того, строятся больницы, планируется возвести центр МЧС.По словам Хуснуллина, специалисты уже заменили большое количество коммуникаций, переложены водоводы, меняются котельные."Полностью рассмотрели подходы по восстановлению исторического центра. Все здания в центре, которые не разрушены полностью, восстановим по требованиям, позволяющим сохранить историческую ценность этих объектов", — добавил вице-премьер.В конце июля Хуснуллин представил президенту Владимиру Путину план полного восстановления Мариуполя в течение трех лет. Предполагается реконструировать 90 социальных объектов, построить новый транспортно-пересадочный узел, куда войдут железнодорожный вокзал, морской порт и трамвайные линии.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более двух тысяч военнослужащих ВСУ и бойцов националистического батальона "Азов" (против некоторых из них в России заведены уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.

https://ria.ru/20220730/mariupol-1806146917.html

https://ria.ru/20220801/donbass-1805874754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азовсталь, мариуполь, марат хуснуллин