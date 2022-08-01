https://ria.ru/20220801/lekarstva-1806481239.html

Гладков поручил наладить доставку льготных лекарств в Белгородской области

Гладков поручил наладить доставку льготных лекарств в Белгородской области - РИА Новости, 01.08.2022

Гладков поручил наладить доставку льготных лекарств в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил доработать систему доставки льготных лекарств в регионе, чтобы пожилые люди и жители с ограничениями по РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T17:06

2022-08-01T17:06

2022-08-01T17:06

белгородская область

общество

здоровье - общество

белгородская область

вячеслав гладков

белгород

губкин

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БЕЛГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил доработать систему доставки льготных лекарств в регионе, чтобы пожилые люди и жители с ограничениями по здоровью не стояли в очереди за препаратами, сообщила пресс-служба правительства области.На еженедельном совещании в понедельник заместитель губернатора Евгений Мирошников доложил о результатах доставки льготных лекарственных препаратов на дом. По его данным, за июль было выписано более 81 тысячи льготных рецептов, за июнь и май - более 185 тысяч. Из них за три месяца - практически 18 тысяч с доставкой на дом. Также Мирошников отметил, что в больших городах жители предпочитают забирать лекарства самостоятельно из аптеки."Меня не устраивает то, что пожилые люди стоят в очереди за льготными лекарствами. В принципе, люди с ограничениями по здоровью не должны стоять в этой очереди, особенно на улице! И тут вопрос даже не к главам, а к Андрею Иконникову (главе регионального минздрава) в части вовлеченности в процесс и его организацию", - прокомментировал доклад Гладков.В свою очередь министр здравоохранения области Иконников сказал, что вопрос с логистикой и размещением склада уже решается. К осени новый склад будет находиться на улице Губкина в Белгороде.По инициативе губернатора Вячеслава Гладкова Белгородская область стала первым российским регионом, в котором можно дистанционно получить льготные лекарства. По слова Евгения Мирошникова, эта услуга с каждым месяцем набирает популярность у белгородцев. Так, Ивнянская центральная районная больница стала лидером среди медицинских учреждений региона. Врачи ЦРБ выписали почти 6 тысяч льготных рецептов, а более 3 тысяч льготных лекарств было доставлено.По собственной инициативе к оказанию услуги подключились такие приграничные районы, как Краснояружский, Борисовский, Белгородский, Волоконовский, а также Грайворонский и Шебекинский городские округа. Теперь сервис "Доставка льготных лекарств на дом" действует по всей Белгородской области.По завершении обсуждения было принято решение на следующем совещании заслушать повторно доклад о доставке льготных лекарств, а также главврачей трёх самых отстающих ЦРБ в этом вопросе.

https://ria.ru/20220729/lekarstva-1805830068.html

https://ria.ru/20220718/zdorove-1803327095.html

белгородская область

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губкин

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, губкин