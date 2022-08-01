Рейтинг@Mail.ru
Гладков поручил наладить доставку льготных лекарств в Белгородской области - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20220801/lekarstva-1806481239.html
Гладков поручил наладить доставку льготных лекарств в Белгородской области
Гладков поручил наладить доставку льготных лекарств в Белгородской области - РИА Новости, 01.08.2022
Гладков поручил наладить доставку льготных лекарств в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил доработать систему доставки льготных лекарств в регионе, чтобы пожилые люди и жители с ограничениями по РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T17:06
2022-08-01T17:06
белгородская область
общество
здоровье - общество
белгородская область
вячеслав гладков
белгород
губкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181962_0:0:2282:1284_1920x0_80_0_0_c6a36f777f255dc6b6702297871626c1.jpg
БЕЛГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил доработать систему доставки льготных лекарств в регионе, чтобы пожилые люди и жители с ограничениями по здоровью не стояли в очереди за препаратами, сообщила пресс-служба правительства области.На еженедельном совещании в понедельник заместитель губернатора Евгений Мирошников доложил о результатах доставки льготных лекарственных препаратов на дом. По его данным, за июль было выписано более 81 тысячи льготных рецептов, за июнь и май - более 185 тысяч. Из них за три месяца - практически 18 тысяч с доставкой на дом. Также Мирошников отметил, что в больших городах жители предпочитают забирать лекарства самостоятельно из аптеки."Меня не устраивает то, что пожилые люди стоят в очереди за льготными лекарствами. В принципе, люди с ограничениями по здоровью не должны стоять в этой очереди, особенно на улице! И тут вопрос даже не к главам, а к Андрею Иконникову (главе регионального минздрава) в части вовлеченности в процесс и его организацию", - прокомментировал доклад Гладков.В свою очередь министр здравоохранения области Иконников сказал, что вопрос с логистикой и размещением склада уже решается. К осени новый склад будет находиться на улице Губкина в Белгороде.По инициативе губернатора Вячеслава Гладкова Белгородская область стала первым российским регионом, в котором можно дистанционно получить льготные лекарства. По слова Евгения Мирошникова, эта услуга с каждым месяцем набирает популярность у белгородцев. Так, Ивнянская центральная районная больница стала лидером среди медицинских учреждений региона. Врачи ЦРБ выписали почти 6 тысяч льготных рецептов, а более 3 тысяч льготных лекарств было доставлено.По собственной инициативе к оказанию услуги подключились такие приграничные районы, как Краснояружский, Борисовский, Белгородский, Волоконовский, а также Грайворонский и Шебекинский городские округа. Теперь сервис "Доставка льготных лекарств на дом" действует по всей Белгородской области.По завершении обсуждения было принято решение на следующем совещании заслушать повторно доклад о доставке льготных лекарств, а также главврачей трёх самых отстающих ЦРБ в этом вопросе.
https://ria.ru/20220729/lekarstva-1805830068.html
https://ria.ru/20220718/zdorove-1803327095.html
белгородская область
белгород
губкин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181962_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_220e8067b4ccf8cc7e7fe39378ae1a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, белгородская область, вячеслав гладков, белгород, губкин
17:06 01.08.2022
 
Гладков поручил наладить доставку льготных лекарств в Белгородской области

Губернатор Гладков поручил доработать доставку льготных лекарств в Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Аптека. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 авг – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил доработать систему доставки льготных лекарств в регионе, чтобы пожилые люди и жители с ограничениями по здоровью не стояли в очереди за препаратами, сообщила пресс-служба правительства области.
На еженедельном совещании в понедельник заместитель губернатора Евгений Мирошников доложил о результатах доставки льготных лекарственных препаратов на дом. По его данным, за июль было выписано более 81 тысячи льготных рецептов, за июнь и май - более 185 тысяч. Из них за три месяца - практически 18 тысяч с доставкой на дом. Также Мирошников отметил, что в больших городах жители предпочитают забирать лекарства самостоятельно из аптеки.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 12:48Ивановская область
Гладков: Белгородская область первой в России ввела онлайн-рецепты
"Меня не устраивает то, что пожилые люди стоят в очереди за льготными лекарствами. В принципе, люди с ограничениями по здоровью не должны стоять в этой очереди, особенно на улице! И тут вопрос даже не к главам, а к Андрею Иконникову (главе регионального минздрава) в части вовлеченности в процесс и его организацию", - прокомментировал доклад Гладков.
В свою очередь министр здравоохранения области Иконников сказал, что вопрос с логистикой и размещением склада уже решается. К осени новый склад будет находиться на улице Губкина в Белгороде.
По инициативе губернатора Вячеслава Гладкова Белгородская область стала первым российским регионом, в котором можно дистанционно получить льготные лекарства. По слова Евгения Мирошникова, эта услуга с каждым месяцем набирает популярность у белгородцев. Так, Ивнянская центральная районная больница стала лидером среди медицинских учреждений региона. Врачи ЦРБ выписали почти 6 тысяч льготных рецептов, а более 3 тысяч льготных лекарств было доставлено.
По собственной инициативе к оказанию услуги подключились такие приграничные районы, как Краснояружский, Борисовский, Белгородский, Волоконовский, а также Грайворонский и Шебекинский городские округа. Теперь сервис "Доставка льготных лекарств на дом" действует по всей Белгородской области.
По завершении обсуждения было принято решение на следующем совещании заслушать повторно доклад о доставке льготных лекарств, а также главврачей трёх самых отстающих ЦРБ в этом вопросе.
Гладков дал старт работе белгородских Поездов здоровья
18 июля, 20:18Белгородская область
Гладков дал старт работе белгородских "Поездов здоровья"
 
Белгородская областьОбществоЗдоровье - ОбществоБелгородская областьВячеслав ГладковБелгородГубкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала