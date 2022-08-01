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Официальный курс доллара на вторник составил 62,05 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 62,05 рубля - РИА Новости, 01.08.2022
Официальный курс доллара на вторник составил 62,05 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 74,05 копейки - до 62,0506 рубля, курс евро - на 67,73 копейки, до 63,2468 рубля,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T16:16
2022-08-01T16:16
2022-08-01T16:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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курс доллара
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 74,05 копейки - до 62,0506 рубля, курс евро - на 67,73 копейки, до 63,2468 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, курс рубля, курс доллара, центральный банк рф (цб рф)
16:16 01.08.2022 (обновлено: 16:18 01.08.2022)
Официальный курс доллара на вторник составил 62,05 рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 62,05 рубля, евро — 63,25 рубля