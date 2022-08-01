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Курс доллара опустился до 60,7 рубля
Курс доллара опустился до 60,7 рубля - РИА Новости, 01.08.2022
Курс доллара опустился до 60,7 рубля
Рубль после обновления в понедельник минимумов с 7 июля перешел к укреплению: доллар уже торгуется по 60,7 рубля, евро - по 61,8 рубля, следует из динамики... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:24
2022-08-01T15:24
2022-08-01T15:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рубль после обновления в понедельник минимумов с 7 июля перешел к укреплению: доллар уже торгуется по 60,7 рубля, евро - по 61,8 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.18 мск снижался на 97 копеек, до 60,65 рубля, евро - на 69 копеек, до 61,78 рубля.Ранее в ходе торгов понедельника доллар достигал 62,67 рубля, евро - 63,94 рубля, что является максимумами с 7 июля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
15:24 01.08.2022 (обновлено: 15:26 01.08.2022)
Курс доллара опустился до 60,7 рубля
Курс доллара опустился до 60,6 рубля, евро — до 61,8 рубля