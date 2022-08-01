https://ria.ru/20220801/kurs-1806445757.html

Курс доллара опустился до 60,7 рубля

Курс доллара опустился до 60,7 рубля - РИА Новости, 01.08.2022

Курс доллара опустился до 60,7 рубля

Рубль после обновления в понедельник минимумов с 7 июля перешел к укреплению: доллар уже торгуется по 60,7 рубля, евро - по 61,8 рубля, следует из динамики... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:24

2022-08-01T15:24

2022-08-01T15:26

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рубль после обновления в понедельник минимумов с 7 июля перешел к укреплению: доллар уже торгуется по 60,7 рубля, евро - по 61,8 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.18 мск снижался на 97 копеек, до 60,65 рубля, евро - на 69 копеек, до 61,78 рубля.Ранее в ходе торгов понедельника доллар достигал 62,67 рубля, евро - 63,94 рубля, что является максимумами с 7 июля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия