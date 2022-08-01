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Курс доллара вырос до 62,4 рубля
Курс доллара вырос до 62,4 рубля - РИА Новости, 01.08.2022
Курс доллара вырос до 62,4 рубля
Курс рубля в начале торгов понедельника слабеет к доллару и к евро: доллар торгуется у 62,40 рубля, евро - около 63,60 рубля, следует из данных Московской... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:12
2022-08-01T10:12
2022-08-01T10:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов понедельника слабеет к доллару и к евро: доллар торгуется у 62,40 рубля, евро - около 63,60 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск растёт на 77 копеек, до 62,39 рубля, евро - на 1,07 рубля, до 63,54 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия
10:12 01.08.2022 (обновлено: 10:21 01.08.2022)
Курс доллара вырос до 62,4 рубля
Курс доллара в начале торгов вырос до 62,4 рубля, евро — до 63,6 рубля