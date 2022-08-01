https://ria.ru/20220801/kurs-1806329002.html

Курс доллара вырос до 62,4 рубля

Курс доллара вырос до 62,4 рубля - РИА Новости, 01.08.2022

Курс доллара вырос до 62,4 рубля

Курс рубля в начале торгов понедельника слабеет к доллару и к евро: доллар торгуется у 62,40 рубля, евро - около 63,60 рубля, следует из данных Московской... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:12

2022-08-01T10:12

2022-08-01T10:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066539_0:0:2520:1418_1920x0_80_0_0_0f20357d404ceb4b09b7369fe39a36c8.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов понедельника слабеет к доллару и к евро: доллар торгуется у 62,40 рубля, евро - около 63,60 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск растёт на 77 копеек, до 62,39 рубля, евро - на 1,07 рубля, до 63,54 рубля.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия