В КЧР кулинары из 10 регионов разыграли кубок главы республики
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРФестиваль кавказской кухни "Кунак-2022" в Черкесске
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 1 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии прошел фестиваль кавказской кухни "Кунак-2022", на котором кулинары из десяти регионов страны разыграли кубок главы республики, сообщили в пресс-службе главы региона.
Второй этап всероссийских "Больших огненных игр" - фестиваль "Кунак-2022" прошел в Черкесске. В его рамках была организована бесплатная дегустация блюд аутентичной кавказской кухни от 50 поваров. В честь векового юбилея республики было приготовлено по 100 килограммов блюд.
Во второй день фестиваля кулинары из десяти субъектов страны поборолись за звание "Кунак-2022", кубок главы Карачаево-Черкесии и ценные призы.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРФестиваль кавказской кухни "Кунак-2022" в Черкесске
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Фестиваль кавказской кухни "Кунак-2022" в Черкесске
По итогам двух туров по приготовлению блюд из баранины и речной форели жюри признало лучшими поваров из Перми. Второе и третье место заняли кулинары из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
Фестиваль организован министерством туризма и курортов КЧР при поддержке Федерального агентства по туризму, Северо-Кавказской ассоциации кулинаров и был приурочено к 100-летию Карачаево-Черкесии.