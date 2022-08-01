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В КЧР кулинары из 10 регионов разыграли кубок главы республики - РИА Новости, 01.08.2022
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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20220801/kulinary-1806401304.html
В КЧР кулинары из 10 регионов разыграли кубок главы республики
В КЧР кулинары из 10 регионов разыграли кубок главы республики - РИА Новости, 01.08.2022
В КЧР кулинары из 10 регионов разыграли кубок главы республики
В Карачаево-Черкесии прошел фестиваль кавказской кухни "Кунак-2022", на котором кулинары из десяти регионов страны разыграли кубок главы республики, сообщили в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T13:22
2022-08-01T13:22
карачаево-черкесская республика
черкесск
карачаево-черкесская республика (кчр)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 1 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии прошел фестиваль кавказской кухни "Кунак-2022", на котором кулинары из десяти регионов страны разыграли кубок главы республики, сообщили в пресс-службе главы региона.Второй этап всероссийских "Больших огненных игр" - фестиваль "Кунак-2022" прошел в Черкесске. В его рамках была организована бесплатная дегустация блюд аутентичной кавказской кухни от 50 поваров. В честь векового юбилея республики было приготовлено по 100 килограммов блюд.Во второй день фестиваля кулинары из десяти субъектов страны поборолись за звание "Кунак-2022", кубок главы Карачаево-Черкесии и ценные призы.По итогам двух туров по приготовлению блюд из баранины и речной форели жюри признало лучшими поваров из Перми. Второе и третье место заняли кулинары из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.Фестиваль организован министерством туризма и курортов КЧР при поддержке Федерального агентства по туризму, Северо-Кавказской ассоциации кулинаров и был приурочено к 100-летию Карачаево-Черкесии.
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черкесск, карачаево-черкесская республика (кчр), федеральное агентство по туризму (ростуризм), рашид темрезов
13:22 01.08.2022
 

В КЧР кулинары из 10 регионов разыграли кубок главы республики

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРФестиваль кавказской кухни "Кунак-2022" в Черкесске
Фестиваль кавказской кухни Кунак-2022 в Черкесске
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 1 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии прошел фестиваль кавказской кухни "Кунак-2022", на котором кулинары из десяти регионов страны разыграли кубок главы республики, сообщили в пресс-службе главы региона.
Второй этап всероссийских "Больших огненных игр" - фестиваль "Кунак-2022" прошел в Черкесске. В его рамках была организована бесплатная дегустация блюд аутентичной кавказской кухни от 50 поваров. В честь векового юбилея республики было приготовлено по 100 килограммов блюд.
Во второй день фестиваля кулинары из десяти субъектов страны поборолись за звание "Кунак-2022", кубок главы Карачаево-Черкесии и ценные призы.
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРФестиваль кавказской кухни "Кунак-2022" в Черкесске
Фестиваль кавказской кухни Кунак-2022 в Черкесске
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Фестиваль кавказской кухни "Кунак-2022" в Черкесске
По итогам двух туров по приготовлению блюд из баранины и речной форели жюри признало лучшими поваров из Перми. Второе и третье место заняли кулинары из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
Фестиваль организован министерством туризма и курортов КЧР при поддержке Федерального агентства по туризму, Северо-Кавказской ассоциации кулинаров и был приурочено к 100-летию Карачаево-Черкесии.
Глава КЧР Рашид Темрезов
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Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)Рашид Темрезов
 
 
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