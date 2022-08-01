https://ria.ru/20220801/kulinary-1806401304.html

В КЧР кулинары из 10 регионов разыграли кубок главы республики

В КЧР кулинары из 10 регионов разыграли кубок главы республики - РИА Новости, 01.08.2022

В КЧР кулинары из 10 регионов разыграли кубок главы республики

В Карачаево-Черкесии прошел фестиваль кавказской кухни "Кунак-2022", на котором кулинары из десяти регионов страны разыграли кубок главы республики, сообщили в... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T13:22

2022-08-01T13:22

2022-08-01T13:22

карачаево-черкесская республика

черкесск

карачаево-черкесская республика (кчр)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 1 авг – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии прошел фестиваль кавказской кухни "Кунак-2022", на котором кулинары из десяти регионов страны разыграли кубок главы республики, сообщили в пресс-службе главы региона.Второй этап всероссийских "Больших огненных игр" - фестиваль "Кунак-2022" прошел в Черкесске. В его рамках была организована бесплатная дегустация блюд аутентичной кавказской кухни от 50 поваров. В честь векового юбилея республики было приготовлено по 100 килограммов блюд.Во второй день фестиваля кулинары из десяти субъектов страны поборолись за звание "Кунак-2022", кубок главы Карачаево-Черкесии и ценные призы.По итогам двух туров по приготовлению блюд из баранины и речной форели жюри признало лучшими поваров из Перми. Второе и третье место заняли кулинары из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.Фестиваль организован министерством туризма и курортов КЧР при поддержке Федерального агентства по туризму, Северо-Кавказской ассоциации кулинаров и был приурочено к 100-летию Карачаево-Черкесии.

https://ria.ru/20220712/temrezov-1801873096.html

черкесск

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

черкесск, карачаево-черкесская республика (кчр), федеральное агентство по туризму (ростуризм), рашид темрезов