https://ria.ru/20220801/krizis-1806546639.html

"От плохого к ужасному". В США ухудшили прогноз по газовому кризису в ЕС

"От плохого к ужасному". В США ухудшили прогноз по газовому кризису в ЕС - РИА Новости, 01.08.2022

"От плохого к ужасному". В США ухудшили прогноз по газовому кризису в ЕС

Европейский энергетический кризис только набирает обороты, сообщает новостной портал Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T22:57

2022-08-01T22:57

2022-08-01T23:11

экономика

в мире

евросоюз

санкции в отношении россии

европа

природный газ

северный поток

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275197_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_a01ea1db4d781b11f747f058f7e27beb.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Европейский энергетический кризис только набирает обороты, сообщает новостной портал Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America.Отмечается, что европейским государствам может не хватит запасов голубого топлива на зимний период."При работе "Северного потока" на 20 процентов от его мощности страны могут не успеть накопить достаточно газа на зиму, поэтому Евросоюз планирует широкомасштабное нормирование спроса" — пояснили специалисты Bank of America.Такие страны, как Германия и Франция, уже сейчас ищут способы нормирования поставок. Так, по словам экспертов, некоторые немецкие города прекратили подсвечивать исторические памятники и здания, чтобы сэкономить энергию."Северный поток" — основной маршрут поставок голубого топлива в Европу — возобновил работу 21 июля после десятидневного планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40 процентов от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. "Газпром" объяснил это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину для КС "Портовая" — критически важного объекта для "Северного потока".Позже "Газпром" сообщил, что останавливает на компрессорной станции эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя. В компании пояснили, что его необходимо отправить на регламентный ремонт. Теперь суточная производительность "Портовой" составляет до 33 миллиона кубометров в сутки.Россия не раз подчеркивала, что не использует нефть и газ в качестве оружия. Как заявил Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов поставлять столько топлива, сколько нужно. Сокращение транзита по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом перекачивающих турбин.

https://ria.ru/20220731/niderlandy-1806205033.html

https://ria.ru/20220801/germaniya-1806419850.html

европа

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, европа, природный газ, северный поток, газпром, bank of america, siemens, германия, франция