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"От плохого к ужасному". В США ухудшили прогноз по газовому кризису в ЕС - РИА Новости, 01.08.2022
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"От плохого к ужасному". В США ухудшили прогноз по газовому кризису в ЕС
"От плохого к ужасному". В США ухудшили прогноз по газовому кризису в ЕС - РИА Новости, 01.08.2022
"От плохого к ужасному". В США ухудшили прогноз по газовому кризису в ЕС
Европейский энергетический кризис только набирает обороты, сообщает новостной портал Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T22:57
2022-08-01T23:11
экономика
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
европа
природный газ
северный поток
газпром
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Европейский энергетический кризис только набирает обороты, сообщает новостной портал Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America.Отмечается, что европейским государствам может не хватит запасов голубого топлива на зимний период."При работе "Северного потока" на 20 процентов от его мощности страны могут не успеть накопить достаточно газа на зиму, поэтому Евросоюз планирует широкомасштабное нормирование спроса" — пояснили специалисты Bank of America.Такие страны, как Германия и Франция, уже сейчас ищут способы нормирования поставок. Так, по словам экспертов, некоторые немецкие города прекратили подсвечивать исторические памятники и здания, чтобы сэкономить энергию."Северный поток" — основной маршрут поставок голубого топлива в Европу — возобновил работу 21 июля после десятидневного планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40 процентов от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. "Газпром" объяснил это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину для КС "Портовая" — критически важного объекта для "Северного потока".Позже "Газпром" сообщил, что останавливает на компрессорной станции эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя. В компании пояснили, что его необходимо отправить на регламентный ремонт. Теперь суточная производительность "Портовой" составляет до 33 миллиона кубометров в сутки.Россия не раз подчеркивала, что не использует нефть и газ в качестве оружия. Как заявил Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов поставлять столько топлива, сколько нужно. Сокращение транзита по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом перекачивающих турбин.
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экономика, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии, европа, природный газ, северный поток, газпром, bank of america, siemens, германия, франция
22:57 01.08.2022 (обновлено: 23:11 01.08.2022)
 
"От плохого к ужасному". В США ухудшили прогноз по газовому кризису в ЕС

Bank of America: газовый кризис в Европе будет развиваться по ужасному сценарию

© AP Photo / Virginia MayoФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Европейский энергетический кризис только набирает обороты, сообщает новостной портал Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America.

"Ситуация с газом в Евросоюзе за последний месяц стремительно превращается из "плохой" в "ужасную", — говорится в публикации.

Отмечается, что европейским государствам может не хватит запасов голубого топлива на зимний период.
"При работе "Северного потока" на 20 процентов от его мощности страны могут не успеть накопить достаточно газа на зиму, поэтому Евросоюз планирует широкомасштабное нормирование спроса" — пояснили специалисты Bank of America.
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Такие страны, как Германия и Франция, уже сейчас ищут способы нормирования поставок. Так, по словам экспертов, некоторые немецкие города прекратили подсвечивать исторические памятники и здания, чтобы сэкономить энергию.
"Северный поток" — основной маршрут поставок голубого топлива в Европу — возобновил работу 21 июля после десятидневного планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40 процентов от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки. "Газпром" объяснил это задержками в работе Siemens, которая из-за введенных Оттавой антироссийских санкций не могла вернуть из ремонта турбину для КС "Портовая" — критически важного объекта для "Северного потока".
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Позже "Газпром" сообщил, что останавливает на компрессорной станции эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя. В компании пояснили, что его необходимо отправить на регламентный ремонт. Теперь суточная производительность "Портовой" составляет до 33 миллиона кубометров в сутки.
Россия не раз подчеркивала, что не использует нефть и газ в качестве оружия. Как заявил Владимир Путин, "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов поставлять столько топлива, сколько нужно. Сокращение транзита по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом перекачивающих турбин.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
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Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
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ЭкономикаВ миреЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЕвропаПриродный газСеверный потокГазпромBank of AmericaSiemensГерманияФранция
 
 
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