Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал обострение ситуации в Косово - РИА Новости, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806446052.html
Эксперт прокомментировал обострение ситуации в Косово
Эксперт прокомментировал обострение ситуации в Косово - РИА Новости, 01.08.2022
Эксперт прокомментировал обострение ситуации в Косово
Напряженная ситуация в Косово связана с визитом высокопоставленных лиц региона в Вашингтон и переговорами с государственным секретарём США Энтони Блинкеном,... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:25
2022-08-01T15:25
в мире
альбин курти
владимир путин
косово
сербия
оон
евросоюз
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755852344_0:38:3077:1769_1920x0_80_0_0_d5bed84f9c7b28db28917b1b1455e945.jpg
БРЮССЕЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Напряженная ситуация в Косово связана с визитом высокопоставленных лиц региона в Вашингтон и переговорами с государственным секретарём США Энтони Блинкеном, считает французский автор и политический аналитик Никола Маркович."Вспышка напряженности произошла не случайно. Это произошло после визита премьер-министра (Альбина Курти) и министра иностранных дел Косово в Вашингтон 26 июля. Авторитарный лидер Косово Альбин Курти обсудил с государственным секретарем (Энтони) Блинкеном способ возобновления напряженности в этом крайне важном регионе Западных Балкан… Желание Косово возобновить напряженность на границе с Сербией, очевидно, является результатами этих обсуждений… Регион должен поблагодарить господина Блинкена за ухудшение щекотливой ситуации за 24 часа", - сказал он РИА НовостиПо мнению Марковича, связь событий в Косово с США очевидна, поскольку Блинкен в Вашингтоне напомнил, что Косово является постоянным партнером США, и Курти при этом заявил, что "Россию и её сателлитов необходимо остановить".Помимо этого, об этом говорит тот факт, что после встречи с американским послом в Приштине, которая тоже произошла не случайно, премьер Косово решить отложить принятие "новых правил" на месяц, что обеспечило сохранение напряженности в регионе, считает эксперт. Он отметил, что президент Сербии повел себя в этой ситуации грамотно, указав на сложность ситуации и призвав к прекращению беспорядков, при этом соблюдая резолюцию ООН и заявляя, что в случае нападения на Сербию, она одержит победу.В пресс-релизах Блинкена и Курти по итогам встречи также упоминались ситуация на Украине, Россия и президент РФ Владимир Путин, добавил Маркович.По его словам, большинство албанцев, проживающих в Косово, видят конфликт на Украине как возможность попробовать усилить своё влияние на Балканах, так как Россия и Китай не могут помочь Сербии в настоящий момент. Их американский "союзник" имеет другие интересы, а именно посеять хаос на Балканах для усиления давления на Россию и её союзников, отметил эксперт.Маркович добавил, что несмотря на попытки Европы казаться объединенной, это далеко не так. Пять членов ЕС отказываются признавать независимость Косово с 2008 года, боясь, что это станет прецедентом. Например, в случае если Испания признает Косово суверенным государством, это может привести к попыткам Каталонии или Галисии также провозгласить себя независимыми регионами, выразил мнение эксперт.Такая же ситуация может произойти и в Румынии, где проживают венгры, полагает Маркович.По его словам, Америка "открыла ящик Пандоры", и, создав искусственное государство Косово, открыла Европе путь к сепаратизму. При этом Евросоюз говорит Сербии, Косово и другим Балканским странам, являющимся кандидатами на членство в ЕС, что они смогут начать процесс вступления, когда это практически невозможно, отмечает Маркович.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное.Позднее стало известно, что полиция самопровозглашенного Косово открывала огонь в сторону сербов в деревне Банье на административной границе.Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин, которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806437017.html
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806427890.html
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806413321.html
косово
сербия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755852344_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_f6470a2710bf6453c7463758f3093026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, альбин курти, владимир путин, косово, сербия, оон, евросоюз, сша
15:25 01.08.2022
 
Эксперт прокомментировал обострение ситуации в Косово

Эксперт Маркович: ситуация в Косово связана с визитом высокопоставленных лиц региона в США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Напряженная ситуация в Косово связана с визитом высокопоставленных лиц региона в Вашингтон и переговорами с государственным секретарём США Энтони Блинкеном, считает французский автор и политический аналитик Никола Маркович.
"Вспышка напряженности произошла не случайно. Это произошло после визита премьер-министра (Альбина Курти) и министра иностранных дел Косово в Вашингтон 26 июля. Авторитарный лидер Косово Альбин Курти обсудил с государственным секретарем (Энтони) Блинкеном способ возобновления напряженности в этом крайне важном регионе Западных Балкан… Желание Косово возобновить напряженность на границе с Сербией, очевидно, является результатами этих обсуждений… Регион должен поблагодарить господина Блинкена за ухудшение щекотливой ситуации за 24 часа", - сказал он РИА Новости
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 15:02
Премьер Испании назвал провозглашение независимости Косово незаконным
По мнению Марковича, связь событий в Косово с США очевидна, поскольку Блинкен в Вашингтоне напомнил, что Косово является постоянным партнером США, и Курти при этом заявил, что "Россию и её сателлитов необходимо остановить".
Помимо этого, об этом говорит тот факт, что после встречи с американским послом в Приштине, которая тоже произошла не случайно, премьер Косово решить отложить принятие "новых правил" на месяц, что обеспечило сохранение напряженности в регионе, считает эксперт. Он отметил, что президент Сербии повел себя в этой ситуации грамотно, указав на сложность ситуации и призвав к прекращению беспорядков, при этом соблюдая резолюцию ООН и заявляя, что в случае нападения на Сербию, она одержит победу.
В пресс-релизах Блинкена и Курти по итогам встречи также упоминались ситуация на Украине, Россия и президент РФ Владимир Путин, добавил Маркович.
По его словам, большинство албанцев, проживающих в Косово, видят конфликт на Украине как возможность попробовать усилить своё влияние на Балканах, так как Россия и Китай не могут помочь Сербии в настоящий момент. Их американский "союзник" имеет другие интересы, а именно посеять хаос на Балканах для усиления давления на Россию и её союзников, отметил эксперт.
Маркович добавил, что несмотря на попытки Европы казаться объединенной, это далеко не так. Пять членов ЕС отказываются признавать независимость Косово с 2008 года, боясь, что это станет прецедентом. Например, в случае если Испания признает Косово суверенным государством, это может привести к попыткам Каталонии или Галисии также провозгласить себя независимыми регионами, выразил мнение эксперт.
Такая же ситуация может произойти и в Румынии, где проживают венгры, полагает Маркович.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 14:32
Володин обвинил США в обострении ситуации в Косово
По его словам, Америка "открыла ящик Пандоры", и, создав искусственное государство Косово, открыла Европе путь к сепаратизму. При этом Евросоюз говорит Сербии, Косово и другим Балканским странам, являющимся кандидатами на членство в ЕС, что они смогут начать процесс вступления, когда это практически невозможно, отмечает Маркович.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное.
Позднее стало известно, что полиция самопровозглашенного Косово открывала огонь в сторону сербов в деревне Банье на административной границе.
Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин, которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
Сотрудники полиции Косово - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 13:48
Решения ситуации с Косово пока нет, заявил посол России в Белграде
 
В миреАльбин КуртиВладимир ПутинКосовоСербияООНЕвросоюзСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала