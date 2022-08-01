https://ria.ru/20220801/kosovo-1806446052.html

Эксперт прокомментировал обострение ситуации в Косово

Эксперт прокомментировал обострение ситуации в Косово - РИА Новости, 01.08.2022

Эксперт прокомментировал обострение ситуации в Косово

Напряженная ситуация в Косово связана с визитом высокопоставленных лиц региона в Вашингтон и переговорами с государственным секретарём США Энтони Блинкеном,... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T15:25

2022-08-01T15:25

2022-08-01T15:25

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альбин курти

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БРЮССЕЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Напряженная ситуация в Косово связана с визитом высокопоставленных лиц региона в Вашингтон и переговорами с государственным секретарём США Энтони Блинкеном, считает французский автор и политический аналитик Никола Маркович."Вспышка напряженности произошла не случайно. Это произошло после визита премьер-министра (Альбина Курти) и министра иностранных дел Косово в Вашингтон 26 июля. Авторитарный лидер Косово Альбин Курти обсудил с государственным секретарем (Энтони) Блинкеном способ возобновления напряженности в этом крайне важном регионе Западных Балкан… Желание Косово возобновить напряженность на границе с Сербией, очевидно, является результатами этих обсуждений… Регион должен поблагодарить господина Блинкена за ухудшение щекотливой ситуации за 24 часа", - сказал он РИА НовостиПо мнению Марковича, связь событий в Косово с США очевидна, поскольку Блинкен в Вашингтоне напомнил, что Косово является постоянным партнером США, и Курти при этом заявил, что "Россию и её сателлитов необходимо остановить".Помимо этого, об этом говорит тот факт, что после встречи с американским послом в Приштине, которая тоже произошла не случайно, премьер Косово решить отложить принятие "новых правил" на месяц, что обеспечило сохранение напряженности в регионе, считает эксперт. Он отметил, что президент Сербии повел себя в этой ситуации грамотно, указав на сложность ситуации и призвав к прекращению беспорядков, при этом соблюдая резолюцию ООН и заявляя, что в случае нападения на Сербию, она одержит победу.В пресс-релизах Блинкена и Курти по итогам встречи также упоминались ситуация на Украине, Россия и президент РФ Владимир Путин, добавил Маркович.По его словам, большинство албанцев, проживающих в Косово, видят конфликт на Украине как возможность попробовать усилить своё влияние на Балканах, так как Россия и Китай не могут помочь Сербии в настоящий момент. Их американский "союзник" имеет другие интересы, а именно посеять хаос на Балканах для усиления давления на Россию и её союзников, отметил эксперт.Маркович добавил, что несмотря на попытки Европы казаться объединенной, это далеко не так. Пять членов ЕС отказываются признавать независимость Косово с 2008 года, боясь, что это станет прецедентом. Например, в случае если Испания признает Косово суверенным государством, это может привести к попыткам Каталонии или Галисии также провозгласить себя независимыми регионами, выразил мнение эксперт.Такая же ситуация может произойти и в Румынии, где проживают венгры, полагает Маркович.По его словам, Америка "открыла ящик Пандоры", и, создав искусственное государство Косово, открыла Европе путь к сепаратизму. При этом Евросоюз говорит Сербии, Косово и другим Балканским странам, являющимся кандидатами на членство в ЕС, что они смогут начать процесс вступления, когда это практически невозможно, отмечает Маркович.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное.Позднее стало известно, что полиция самопровозглашенного Косово открывала огонь в сторону сербов в деревне Банье на административной границе.Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин, которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806437017.html

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806427890.html

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806413321.html

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в мире, альбин курти, владимир путин, косово, сербия, оон, евросоюз, сша