Эксперт прокомментировал обострение ситуации в Косово
Эксперт Маркович: ситуация в Косово связана с визитом высокопоставленных лиц региона в США
Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Напряженная ситуация в Косово связана с визитом высокопоставленных лиц региона в Вашингтон и переговорами с государственным секретарём США Энтони Блинкеном, считает французский автор и политический аналитик Никола Маркович.
"Вспышка напряженности произошла не случайно. Это произошло после визита премьер-министра (Альбина Курти) и министра иностранных дел Косово в Вашингтон 26 июля. Авторитарный лидер Косово Альбин Курти обсудил с государственным секретарем (Энтони) Блинкеном способ возобновления напряженности в этом крайне важном регионе Западных Балкан… Желание Косово возобновить напряженность на границе с Сербией, очевидно, является результатами этих обсуждений… Регион должен поблагодарить господина Блинкена за ухудшение щекотливой ситуации за 24 часа", - сказал он РИА Новости
По мнению Марковича, связь событий в Косово с США очевидна, поскольку Блинкен в Вашингтоне напомнил, что Косово является постоянным партнером США, и Курти при этом заявил, что "Россию и её сателлитов необходимо остановить".
Помимо этого, об этом говорит тот факт, что после встречи с американским послом в Приштине, которая тоже произошла не случайно, премьер Косово решить отложить принятие "новых правил" на месяц, что обеспечило сохранение напряженности в регионе, считает эксперт. Он отметил, что президент Сербии повел себя в этой ситуации грамотно, указав на сложность ситуации и призвав к прекращению беспорядков, при этом соблюдая резолюцию ООН и заявляя, что в случае нападения на Сербию, она одержит победу.
В пресс-релизах Блинкена и Курти по итогам встречи также упоминались ситуация на Украине, Россия и президент РФ Владимир Путин, добавил Маркович.
По его словам, большинство албанцев, проживающих в Косово, видят конфликт на Украине как возможность попробовать усилить своё влияние на Балканах, так как Россия и Китай не могут помочь Сербии в настоящий момент. Их американский "союзник" имеет другие интересы, а именно посеять хаос на Балканах для усиления давления на Россию и её союзников, отметил эксперт.
Маркович добавил, что несмотря на попытки Европы казаться объединенной, это далеко не так. Пять членов ЕС отказываются признавать независимость Косово с 2008 года, боясь, что это станет прецедентом. Например, в случае если Испания признает Косово суверенным государством, это может привести к попыткам Каталонии или Галисии также провозгласить себя независимыми регионами, выразил мнение эксперт.
Такая же ситуация может произойти и в Румынии, где проживают венгры, полагает Маркович.
По его словам, Америка "открыла ящик Пандоры", и, создав искусственное государство Косово, открыла Европе путь к сепаратизму. При этом Евросоюз говорит Сербии, Косово и другим Балканским странам, являющимся кандидатами на членство в ЕС, что они смогут начать процесс вступления, когда это практически невозможно, отмечает Маркович.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за планированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами. Запрет должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами. Президент Сербии в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - по его словам, Белград сделает для этого все возможное.
Позднее стало известно, что полиция самопровозглашенного Косово открывала огонь в сторону сербов в деревне Банье на административной границе.
Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин, которое власти Косово так и не начали формировать, несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.