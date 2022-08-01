https://ria.ru/20220801/kosovo-1806374469.html
В Кремле выразили поддержку Белграду по ситуации с Косово
В Кремле выразили поддержку Белграду по ситуации с Косово - РИА Новости, 01.08.2022
В Кремле выразили поддержку Белграду по ситуации с Косово
Россия считает необоснованными требования Косово и поддерживает Белград, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T12:12
2022-08-01T12:12
2022-08-01T18:07
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косово
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия считает необоснованными требования Косово и поддерживает Белград, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами, мы считаем, что это абсолютно необоснованные требования", — сказал он.Пресс-секретарь отметил, что сейчас обострения конфликта удалось избежать.Москва поддерживает конструктивную позицию Белграда, о которой заявил президент Алексанр Вучич, продолжил пресс-секретарь."Мы, конечно, считаем, что те страны, которые признали Косово и являются гарантами, должны употребить все свое влияние для того, чтобы предостеречь власти Косово на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации", — сказал он.Песков назвал отношения России с Сербией союзническими, весьма откровенными и очень глубокими и заверил, что они будут и дальше развиваться.Накануне вечером ситуация в Косово обострилась: президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти самопровозглашенной республики начинают силовую операцию против сербов, косовоалбанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах. Поводом стало намерение Приштины ввести с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и автомобильными номерами.После призыва США власти Косово решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Вучич на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное, чтобы через компромисс прийти к сохранению мира.
https://ria.ru/20220801/kosovo-1806369550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия
12:12 01.08.2022 (обновлено: 18:07 01.08.2022)
В Кремле выразили поддержку Белграду по ситуации с Косово
Пресс-секретарь Путина Песков назвал требования Косово к Сербии необоснованными
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия считает необоснованными требования Косово и поддерживает Белград, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы абсолютно поддерживаем Сербию
. Мы рядом с косовскими сербами, мы считаем, что это абсолютно необоснованные требования", — сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что сейчас обострения конфликта удалось избежать.
"Но ситуация лишь отложена на один месяц, поэтому очень важно проявить благоразумие со всех сторон", — добавил Песков, подчеркнув, что все права сербов должны быть соблюдены.
Москва поддерживает конструктивную позицию Белграда, о которой заявил президент Алексанр Вучич, продолжил пресс-секретарь.
"Мы, конечно, считаем, что те страны, которые признали Косово и являются гарантами, должны употребить все свое влияние для того, чтобы предостеречь власти Косово на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации", — сказал он.
Песков назвал отношения России с Сербией союзническими, весьма откровенными и очень глубокими и заверил, что они будут и дальше развиваться.
Накануне вечером ситуация в Косово
обострилась: президент Сербии Александр Вучич
заявил, что власти самопровозглашенной республики начинают силовую операцию против сербов, косовоалбанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах. Поводом стало намерение Приштины
ввести с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и автомобильными номерами.
После призыва США
власти Косово решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Вучич на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград
сделает все возможное, чтобы через компромисс прийти к сохранению мира.