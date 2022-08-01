https://ria.ru/20220801/kosovo-1806374469.html

В Кремле выразили поддержку Белграду по ситуации с Косово

В Кремле выразили поддержку Белграду по ситуации с Косово - РИА Новости, 01.08.2022

В Кремле выразили поддержку Белграду по ситуации с Косово

Россия считает необоснованными требования Косово и поддерживает Белград, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T12:12

2022-08-01T12:12

2022-08-01T18:07

в мире

косово

сербия

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россия считает необоснованными требования Косово и поддерживает Белград, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами, мы считаем, что это абсолютно необоснованные требования", — сказал он.Пресс-секретарь отметил, что сейчас обострения конфликта удалось избежать.Москва поддерживает конструктивную позицию Белграда, о которой заявил президент Алексанр Вучич, продолжил пресс-секретарь."Мы, конечно, считаем, что те страны, которые признали Косово и являются гарантами, должны употребить все свое влияние для того, чтобы предостеречь власти Косово на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации", — сказал он.Песков назвал отношения России с Сербией союзническими, весьма откровенными и очень глубокими и заверил, что они будут и дальше развиваться.Накануне вечером ситуация в Косово обострилась: президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти самопровозглашенной республики начинают силовую операцию против сербов, косовоалбанская полиция стянула силы на север края и заблокировала два пункта пропуска, а местные жители начали строить баррикады на дорогах. Поводом стало намерение Приштины ввести с 1 августа запрет на въезд с сербскими документами и автомобильными номерами.После призыва США власти Косово решили отложить введение ограничений до 1 сентября. Вучич на это заявил, что ожидает снижения напряженности, и пообещал, что Белград сделает все возможное, чтобы через компромисс прийти к сохранению мира.

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806369550.html

https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, косово, сербия