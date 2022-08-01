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В Белграде рассказали об усилиях, предпринятых, чтобы повлиять на Приштину - РИА Новости, 01.08.2022
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В Белграде рассказали об усилиях, предпринятых, чтобы повлиять на Приштину
В Белграде рассказали об усилиях, предпринятых, чтобы повлиять на Приштину - РИА Новости, 01.08.2022
В Белграде рассказали об усилиях, предпринятых, чтобы повлиять на Приштину
Официальный Белград предпринял исключительные дипломатические усилия, чтобы повлиять на косовоалбанские власти в Приштине и убедить отложить на месяц запрет на... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:19
2022-08-01T10:28
в мире
сербия
обострение ситуации на границе косово и сербии
косово
александр вучич
евросоюз
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БЕЛГРАД, 1 авг – РИА Новости. Официальный Белград предпринял исключительные дипломатические усилия, чтобы повлиять на косовоалбанские власти в Приштине и убедить отложить на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае, который должен был вступить в силу 1 августа, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович."Если (президент Сербии Александр - ред.) Вучич вчера сказал - мир, то как это может быть провокацией (с сербской стороны – ред.)? Акция Приштины готовилась давно. Решительной дипломатической борьбой Вучича и всех нас мы перевернули небо и землю, чтобы дойти до тех, кто может оказать влияние на Курти. Когда вы на грани, когда размышляете, будут ли жертвы, что Вучич пережил в последние 24 часа, сколько сделал, чтобы сохранить мир", - отметил директор канцелярии по Косово и Метохии и добавил, что находится в постоянном контакте с косовскими сербами.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики Косово после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам Белграде сделает для этого все возможное.Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти самопровозглашенного Косово так и не начали формировать несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
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сербия
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в мире, сербия, обострение ситуации на границе косово и сербии, косово, александр вучич, евросоюз
10:19 01.08.2022 (обновлено: 10:28 01.08.2022)
 
В Белграде рассказали об усилиях, предпринятых, чтобы повлиять на Приштину

Петкович: Вучич приложил большие усилия, чтобы убедить Приштину отложить спорные меры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 авг – РИА Новости. Официальный Белград предпринял исключительные дипломатические усилия, чтобы повлиять на косовоалбанские власти в Приштине и убедить отложить на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае, который должен был вступить в силу 1 августа, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.
"Если (президент Сербии Александр - ред.) Вучич вчера сказал - мир, то как это может быть провокацией (с сербской стороны – ред.)? Акция Приштины готовилась давно. Решительной дипломатической борьбой Вучича и всех нас мы перевернули небо и землю, чтобы дойти до тех, кто может оказать влияние на Курти. Когда вы на грани, когда размышляете, будут ли жертвы, что Вучич пережил в последние 24 часа, сколько сделал, чтобы сохранить мир", - отметил директор канцелярии по Косово и Метохии и добавил, что находится в постоянном контакте с косовскими сербами.
Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики Косово после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам Белграде сделает для этого все возможное.
Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти самопровозглашенного Косово так и не начали формировать несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
Вчера, 10:09
Кадыров заявил, что за конфликтом между Сербией и Косово стоит НАТО
 
В миреСербияОбострение ситуации на границе Косово и СербииКосовоАлександр ВучичЕвросоюз
 
 
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