https://ria.ru/20220801/kosovo-1806330011.html

В Белграде рассказали об усилиях, предпринятых, чтобы повлиять на Приштину

В Белграде рассказали об усилиях, предпринятых, чтобы повлиять на Приштину - РИА Новости, 01.08.2022

В Белграде рассказали об усилиях, предпринятых, чтобы повлиять на Приштину

Официальный Белград предпринял исключительные дипломатические усилия, чтобы повлиять на косовоалбанские власти в Приштине и убедить отложить на месяц запрет на... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:19

2022-08-01T10:19

2022-08-01T10:28

в мире

сербия

обострение ситуации на границе косово и сербии

косово

александр вучич

евросоюз

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БЕЛГРАД, 1 авг – РИА Новости. Официальный Белград предпринял исключительные дипломатические усилия, чтобы повлиять на косовоалбанские власти в Приштине и убедить отложить на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае, который должен был вступить в силу 1 августа, заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович."Если (президент Сербии Александр - ред.) Вучич вчера сказал - мир, то как это может быть провокацией (с сербской стороны – ред.)? Акция Приштины готовилась давно. Решительной дипломатической борьбой Вучича и всех нас мы перевернули небо и землю, чтобы дойти до тех, кто может оказать влияние на Курти. Когда вы на грани, когда размышляете, будут ли жертвы, что Вучич пережил в последние 24 часа, сколько сделал, чтобы сохранить мир", - отметил директор канцелярии по Косово и Метохии и добавил, что находится в постоянном контакте с косовскими сербами.Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник на севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики Косово после призыва США отложили на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, вызвавший напряжение в крае. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово, по его словам Белграде сделает для этого все возможное.Населенные преимущественно сербами пункты на севере Косово рано утром в понедельник были украшены символикой Сообщества сербских общин (ССО), которое власти самопровозглашенного Косово так и не начали формировать несмотря на договоренности под эгидой ЕС. Обстановка на улицах тихая.

https://ria.ru/20220801/kosovo-1806328682.html

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косово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, обострение ситуации на границе косово и сербии, косово, александр вучич, евросоюз