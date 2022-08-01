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Кадыров заявил, что за конфликтом между Сербией и Косово стоит НАТО - РИА Новости, 01.08.2022
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Кадыров заявил, что за конфликтом между Сербией и Косово стоит НАТО
Кадыров заявил, что за конфликтом между Сербией и Косово стоит НАТО - РИА Новости, 01.08.2022
Кадыров заявил, что за конфликтом между Сербией и Косово стоит НАТО
Причина конфликта между Сербией и самопровозглашенным Косово настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне со стороны РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T10:09
2022-08-01T10:19
в мире
косово
сербия
нато
рамзан кадыров
обострение ситуации на границе косово и сербии
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ГРОЗНЫЙ, 1 авг - РИА Новости. Причина конфликта между Сербией и самопровозглашенным Косово настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне со стороны НАТО, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.На севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики Косово сначала стянули туда полицию, но после призыва США отложили вызвавший напряжение в крае запрет на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - Белград, по его словам, сделает для этого все возможное."Поняв, что на Украине их замыслы терпят фиаско, западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку. И вдвойне обидно, что с одной из сторон, которую науськивает НАТО, находятся косовские мусульмане. Официальная причина разгорающегося конфликта настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что пока балканцы будут между собой воевать, "Запад будет стоять сзади и подавать патроны, но жить спокойно, изредка протестуя против ущемления прав сатанистов"."Есть отличные примеры сосуществования в согласии разных религий и национальностей. Но нет примера доброго сосуществования с натовскими интервентами", - подчеркнул Кадыров.
https://ria.ru/20220801/nato-1806302916.html
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в мире, косово, сербия, нато, рамзан кадыров, обострение ситуации на границе косово и сербии
10:09 01.08.2022 (обновлено: 10:19 01.08.2022)
 
Кадыров заявил, что за конфликтом между Сербией и Косово стоит НАТО

Глава Чечни Кадыров: за конфликтом между Сербией и Косово стоит НАТО

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 1 авг - РИА Новости. Причина конфликта между Сербией и самопровозглашенным Косово настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне со стороны НАТО, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
На севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики Косово сначала стянули туда полицию, но после призыва США отложили вызвавший напряжение в крае запрет на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - Белград, по его словам, сделает для этого все возможное.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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Миссия НАТО пригрозила вмешаться в ситуацию на границе Косово и Сербии
"Поняв, что на Украине их замыслы терпят фиаско, западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку. И вдвойне обидно, что с одной из сторон, которую науськивает НАТО, находятся косовские мусульмане. Официальная причина разгорающегося конфликта настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что пока балканцы будут между собой воевать, "Запад будет стоять сзади и подавать патроны, но жить спокойно, изредка протестуя против ущемления прав сатанистов".
"Есть отличные примеры сосуществования в согласии разных религий и национальностей. Но нет примера доброго сосуществования с натовскими интервентами", - подчеркнул Кадыров.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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В миреКосовоСербияНАТОРамзан КадыровОбострение ситуации на границе Косово и Сербии
 
 
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