https://ria.ru/20220801/kosovo-1806328682.html

Кадыров заявил, что за конфликтом между Сербией и Косово стоит НАТО

Кадыров заявил, что за конфликтом между Сербией и Косово стоит НАТО - РИА Новости, 01.08.2022

Кадыров заявил, что за конфликтом между Сербией и Косово стоит НАТО

Причина конфликта между Сербией и самопровозглашенным Косово настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне со стороны РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T10:09

2022-08-01T10:09

2022-08-01T10:19

в мире

косово

сербия

нато

рамзан кадыров

обострение ситуации на границе косово и сербии

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ГРОЗНЫЙ, 1 авг - РИА Новости. Причина конфликта между Сербией и самопровозглашенным Косово настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне со стороны НАТО, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.На севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики Косово сначала стянули туда полицию, но после призыва США отложили вызвавший напряжение в крае запрет на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - Белград, по его словам, сделает для этого все возможное."Поняв, что на Украине их замыслы терпят фиаско, западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку. И вдвойне обидно, что с одной из сторон, которую науськивает НАТО, находятся косовские мусульмане. Официальная причина разгорающегося конфликта настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он добавил, что пока балканцы будут между собой воевать, "Запад будет стоять сзади и подавать патроны, но жить спокойно, изредка протестуя против ущемления прав сатанистов"."Есть отличные примеры сосуществования в согласии разных религий и национальностей. Но нет примера доброго сосуществования с натовскими интервентами", - подчеркнул Кадыров.

https://ria.ru/20220801/nato-1806302916.html

https://ria.ru/20220801/vuchich-1806304288.html

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Ольга Фомченкова

в мире, косово, сербия, нато, рамзан кадыров, обострение ситуации на границе косово и сербии