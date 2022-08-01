10:09 01.08.2022 (обновлено: 10:19 01.08.2022)
Кадыров заявил, что за конфликтом между Сербией и Косово стоит НАТО
Глава Чечни Кадыров: за конфликтом между Сербией и Косово стоит НАТО
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 1 авг - РИА Новости. Причина конфликта между Сербией и самопровозглашенным Косово настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне со стороны НАТО, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
На севере Косово произошли беспорядки из-за запланированного Приштиной запрета на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа. Власти самопровозглашенной республики Косово сначала стянули туда полицию, но после призыва США отложили вызвавший напряжение в крае запрет на месяц. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на понедельник заявил, что ожидает снижения напряженности в Косово - Белград, по его словам, сделает для этого все возможное.
"Поняв, что на Украине их замыслы терпят фиаско, западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку. И вдвойне обидно, что с одной из сторон, которую науськивает НАТО, находятся косовские мусульмане. Официальная причина разгорающегося конфликта настолько нелепа и банальна, что не возникает никаких сомнений в подстрекательстве извне", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что пока балканцы будут между собой воевать, "Запад будет стоять сзади и подавать патроны, но жить спокойно, изредка протестуя против ущемления прав сатанистов".
"Есть отличные примеры сосуществования в согласии разных религий и национальностей. Но нет примера доброго сосуществования с натовскими интервентами", - подчеркнул Кадыров.