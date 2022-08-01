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Биография митрополита Корнилия

Биография митрополита Корнилия - РИА Новости, 01.08.2022

Биография митрополита Корнилия

Митрополит Московский и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилий (Константин Иванович Титов) родился 1 августа 1947 года в подмосковном... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T04:04

2022-08-01T04:04

2022-08-01T04:05

справки

митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)

россия

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

старообрядцы

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Митрополит Московский и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилий (Константин Иванович Титов) родился 1 августа 1947 года в подмосковном Орехово-Зуеве в старообрядческой семье. Окончил техникум, в 1976 году – Московский автомеханический институт (с 1997 года – Московский государственный технический университет (МАМИ), ныне в составе Московского политеха).Окончив восемь классов средней школы, Константин Титов начал работать учеником токаря на Литейно-механическом заводе Орехово-Зуевского хлопчатобумажного комбината. Трудился на этом предприятии до 1997 года на разных должностях, совмещая работу с учебой. В последние годы работал начальником отдела технического контроля завода. В 1991 году был избран председателем церковного совета Орехово-Зуевской старообрядческой общины храма Рождества Пресвятой Богородицы.В мае 1997 года, оставив светскую работу, дал обет безбрачия и был поставлен в сан диакона.В марте 2004 года в Москве в Покровском кафедральном соборе был рукоположен в сан иерея. Местом его служения был назначен храм Рождества Пресвятой Богородицы в Орехово-Зуеве, где он исполнял обязанности второго священника.В октябре 2004 года избран кандидатом в епископы на Казанско-Вятскую кафедру.14 марта 2005 года принял иноческий постриг с наречением имени Корнилий.В мае 2005 года в Покровском кафедральном соборе был рукоположен в сан епископа.21 июля того же года был совершен чин его восхождения на Казанскую кафедру.18 октября 2005 года на Освященном Соборе в Москве епископ Казанско-Вятский Корнилий был избран митрополитом Московским и всея Руси.В январе 2018 года для поддержки различных старообрядческих проектов митрополитом Корнилием совместно с крупнейшими старообрядческими религиозными организациями России был учрежден фонд поддержки и развития старообрядчества "Правда Русская". При финансовой поддержке фонда началось восстановление старообрядческих храмов и реставрация наиболее ценных икон.В 2020-2021 годах по инициативе митрополита Корнилия было организовано празднование 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума. За годы своего предстоятельства митрополит Корнилий возвел в священные степени более 50 священников, диаконов, более ста чтецов и свещеносцев, освятил большое количество храмов. С большим вниманием относится к почитанию святых мест, связанных с историей старообрядчества. Посещал скит, где проживает отшельница Агафья Лыкова. В последнее десятилетие большое внимание уделял возрождению духовно-архитектурного ансамбля "Рогожская слобода".Усилиями митрополита Корнилия активно развивается издательская деятельность, создан Музейно-архивно-библиотечный отдел Митрополии, появилась церемония награждения авторов, издателей, журналистов за вклад в публицистическую, творческую, информационную и просветительскую деятельность, посвященную теме старообрядчества.Как глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий позиционирует себя в качестве сторонника продолжения курса преодоления изоляции старообрядчества от современной духовной и культурной жизни России.Митрополит Корнилий – член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2021). Награжден орденом Дружбы (2013). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц), россия, русская православная старообрядческая церковь (рпсц), старообрядцы