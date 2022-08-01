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Грудное вскармливание не противопоказано при COVID-19, заявила врач
Грудное вскармливание не противопоказано при COVID-19, заявила врач - РИА Новости, 01.08.2022
Грудное вскармливание не противопоказано при COVID-19, заявила врач
Коронавирусная инфекция не является противопоказанием для грудного вскармливания, если только женщина не находится в тяжелом состоянии, заявила РИА Новости... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T03:20
2022-08-01T03:20
2022-08-01T03:21
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Коронавирусная инфекция не является противопоказанием для грудного вскармливания, если только женщина не находится в тяжелом состоянии, заявила РИА Новости руководитель национального координирующего центра по поддержке грудного вскармливания НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.А. Кулакова Минздрава России Ольга Ладодо.Первого августа начинается Всемирная неделя грудного вскармливания.Она пояснила, что в актуальной версии рекомендаций Минздрава России прописано, что грудное вскармливание не противопоказано женщине, которая болеет или уже переболела. Есть лишь одна оговорка — ее состояние, то есть если мама в состоянии ухаживать за ребенком, то начинается грудное вскармливание, уточнила специалист.По ее словам, преимущества материнского молока по сравнению со смесями подтверждаются многочисленными исследованиями. Если женщина кормила грудью ребенка длительное время, она получает защиту — это профилактика рака яичников и груди, отметила Ладодо.Ребенок тоже получает защиту благодаря уникальному составу грудного молока."В первые дни после родов в молоке матери выделяется молозиво, содержащее 70 процентов лейкоцитов, что также помогает укрепить здоровье маленького ребенка. Прежде всего, это иммунная защита. Помимо белков, жиров, углеводов, в грудном молоке очень много воды — 88 процентов. Уникальность молока в том, что оно имеет живые клетки, что обеспечивает максимальную защиту и рост младенца", — добавила Ладодо.
https://ria.ru/20220127/omikron-1769756979.html
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общество, россия, дети, питание, коронавирус в россии, ольга ладодо
03:20 01.08.2022 (обновлено: 03:21 01.08.2022)
Грудное вскармливание не противопоказано при COVID-19, заявила врач
Гинеколог Ладодо: грудное вскармливание не противопоказано при COVID-19
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Коронавирусная инфекция не является противопоказанием для грудного вскармливания, если только женщина не находится в тяжелом состоянии, заявила РИА Новости руководитель национального координирующего центра по поддержке грудного вскармливания НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.А. Кулакова Минздрава России Ольга Ладодо.
Первого августа начинается Всемирная неделя грудного вскармливания.
"Новая коронавирусная инфекция не является противопоказанием для грудного вскармливания, если женщина при этом не находится в тяжелом состоянии. Напротив, в грудном молоке матери будут содержаться антитела, которые передадутся и ребенку", — сказала Ладодо.
Она пояснила, что в актуальной версии рекомендаций Минздрава России
прописано, что грудное вскармливание не противопоказано женщине, которая болеет или уже переболела. Есть лишь одна оговорка — ее состояние, то есть если мама в состоянии ухаживать за ребенком, то начинается грудное вскармливание, уточнила специалист.
По ее словам, преимущества материнского молока по сравнению со смесями подтверждаются многочисленными исследованиями. Если женщина кормила грудью ребенка длительное время, она получает защиту — это профилактика рака яичников и груди, отметила Ладодо.
Ребенок тоже получает защиту благодаря уникальному составу грудного молока.
"В первые дни после родов в молоке матери выделяется молозиво, содержащее 70 процентов лейкоцитов, что также помогает укрепить здоровье маленького ребенка. Прежде всего, это иммунная защита. Помимо белков, жиров, углеводов, в грудном молоке очень много воды — 88 процентов. Уникальность молока в том, что оно имеет живые клетки, что обеспечивает максимальную защиту и рост младенца", — добавила Ладодо.