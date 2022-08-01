https://ria.ru/20220801/kirkorov-1806417270.html
Киркоров опроверг получение 200 тысяч евро за концерт в Молдавии
Киркоров опроверг получение 200 тысяч евро за концерт в Молдавии - РИА Новости, 01.08.2022
Киркоров опроверг получение 200 тысяч евро за концерт в Молдавии
Филипп Киркоров опроверг, что за несостоявшийся концерт в Кишиневе получил 200 тысяч евро, сообщает в понедельник молдавский телеканал ТВ-6. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:17
2022-08-01T14:17
2022-08-01T14:17
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
илан шор
филипп киркоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786756145_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_53b1794090cf6452d72935f5e17744e1.jpg
КИШИНЕВ, 1 авг – РИА Новости. Филипп Киркоров опроверг, что за несостоявшийся концерт в Кишиневе получил 200 тысяч евро, сообщает в понедельник молдавский телеканал ТВ-6.Ранее в СМИ республики появилась информация, что певцу якобы заплатили эти деньги лидеры партии "Шор" Илон Шор и Марина Таубер за концерт в Кишиневе, который впоследствии был сорван. Правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в связи с незаконным финансированием партии, а ее вице-председателя Таубер заключили под стражу на 30 суток.Певец отметил, что концерт в Кишиневе не был заказан политической партией. Киркоров не стал скрывать, что хорошо знаком с Таубер и Шором. Исполнитель пояснил , что приезжал в Молдавию 28 июля, чтобы сохранить свою репутацию и высказаться по поводу событий, происходящих вокруг партии "Шор".На прошлой неделе Киркоров прилетел в Кишинев, чтобы дать показания в качестве свидетеля, однако ему было отказано во въезде в страну.
https://ria.ru/20220729/kirkorov-1805778541.html
https://ria.ru/20220723/moldaviya-1804532342.html
https://ria.ru/20220728/fotiy-1805669422.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786756145_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_396facafff484f91e1e53d0a9b635871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, илан шор, филипп киркоров
Киркоров опроверг получение 200 тысяч евро за концерт в Молдавии
Киркоров опроверг получение 200 тысяч евро за несостоявшийся концерт в Кишиневе
КИШИНЕВ, 1 авг – РИА Новости. Филипп Киркоров опроверг, что за несостоявшийся концерт в Кишиневе получил 200 тысяч евро, сообщает в понедельник молдавский телеканал ТВ-6.
Ранее в СМИ республики появилась информация, что певцу якобы заплатили эти деньги лидеры партии "Шор" Илон Шор и Марина Таубер за концерт в Кишиневе, который впоследствии был сорван. Правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в связи с незаконным финансированием партии, а ее вице-председателя Таубер заключили под стражу на 30 суток.
"Никаких денег я не получал. В том числе компенсации расходов за сорванный концерт. Единственное, что было оплачено организаторами – это дорога и проживание. Но никаких денег за концерт, тем более таких… Нет, не получал Киркоров 200 тысяч евро", - сказал артист.
Певец отметил, что концерт в Кишиневе не был заказан политической партией.
"Выступление было заказано event-агентством для заказчика, не имеющего никакого отношения к политике, и, насколько я понял, должно было быть посвящено молодежи", – подчеркнул Филипп.
Киркоров не стал скрывать, что хорошо знаком с Таубер и Шором.
"Я и не скрываю, что меня с Иланом и Мариной Таубер связывает давняя-давняя дружба, и она неформальная. Вы знаете, чей муж Шор (российской исполнительницы Жасмин – Прим. ред). А это моя подруга, с которой я дружу четверть века", – сказал Киркоров.
Исполнитель пояснил , что приезжал в Молдавию 28 июля, чтобы сохранить свою репутацию и высказаться по поводу событий, происходящих вокруг партии "Шор".
"Потому что молчать невозможно. Ложь и клевета в отношении меня. Задержания невинных людей, которые якобы оплачивали организацию моего концерта. Неуместные колкие замечания некоторых политических деятелей Молдавии в мой адрес. Потому что мне дорога моя репутация – деловая и творческая. Потому что я не могу молчать, когда в результате закулисных политических игр страдают невинные люди", – отметил Киркоров.
На прошлой неделе Киркоров прилетел в Кишинев, чтобы дать показания в качестве свидетеля, однако ему было отказано
во въезде в страну.