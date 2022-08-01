https://ria.ru/20220801/kirkorov-1806417270.html

Киркоров опроверг получение 200 тысяч евро за концерт в Молдавии

Киркоров опроверг получение 200 тысяч евро за концерт в Молдавии - РИА Новости, 01.08.2022

Киркоров опроверг получение 200 тысяч евро за концерт в Молдавии

Филипп Киркоров опроверг, что за несостоявшийся концерт в Кишиневе получил 200 тысяч евро, сообщает в понедельник молдавский телеканал ТВ-6. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:17

2022-08-01T14:17

2022-08-01T14:17

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КИШИНЕВ, 1 авг – РИА Новости. Филипп Киркоров опроверг, что за несостоявшийся концерт в Кишиневе получил 200 тысяч евро, сообщает в понедельник молдавский телеканал ТВ-6.Ранее в СМИ республики появилась информация, что певцу якобы заплатили эти деньги лидеры партии "Шор" Илон Шор и Марина Таубер за концерт в Кишиневе, который впоследствии был сорван. Правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в связи с незаконным финансированием партии, а ее вице-председателя Таубер заключили под стражу на 30 суток.Певец отметил, что концерт в Кишиневе не был заказан политической партией. Киркоров не стал скрывать, что хорошо знаком с Таубер и Шором. Исполнитель пояснил , что приезжал в Молдавию 28 июля, чтобы сохранить свою репутацию и высказаться по поводу событий, происходящих вокруг партии "Шор".На прошлой неделе Киркоров прилетел в Кишинев, чтобы дать показания в качестве свидетеля, однако ему было отказано во въезде в страну.

https://ria.ru/20220729/kirkorov-1805778541.html

https://ria.ru/20220723/moldaviya-1804532342.html

https://ria.ru/20220728/fotiy-1805669422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, илан шор, филипп киркоров