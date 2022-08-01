https://ria.ru/20220801/istrebiteli-1806522455.html

Два поставленных Вашингтоном Дании истребителя F-35 оказались неисправны

Два поставленных Вашингтоном Дании истребителя F-35 оказались неисправны - РИА Новости, 01.08.2022

Два поставленных Вашингтоном Дании истребителя F-35 оказались неисправны

Как минимум на двух из шести самолетов F-35, поставленных вооруженным силам Дании американской компанией Lockheed Martin, имеются неисправности в механизме... РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T19:33

2022-08-01T19:33

2022-08-01T19:33

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дания

сша

европа

f-16

f-35

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Как минимум на двух из шести самолетов F-35, поставленных вооруженным силам Дании американской компанией Lockheed Martin, имеются неисправности в механизме катапульты, сообщает Датское радио."По меньшей мере на двух из шести самолетов F-35, закупленных вооруженными силами, были обнаружены дефекты катапультных кресел... Ошибка произошла из-за производственного дефекта поставщика Martin-Baker", - говорится в сообщении радио.Согласно данным Датского радио, королевство потратило 14,2 миллиарда крон на покупку 27 истребителей F-35 у США. При этом радиостанция не уточняет период, за который произошла покупка.Ранее министр обороны королевства Мортен Бедсков заявил, что Дания на три года дольше оставит на своем вооружении истребители F-16, которые планировалось вывести из эксплуатации в 2024 году, при этом новые самолеты F-35 будут вводиться в вооруженные силы поэтапно. По словам главы минобороны, причина такого решения связана с тем, что "ситуация с политикой безопасности в Европе резко изменилась".

https://ria.ru/20220728/istrebiteli-1805729773.html

дания

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в мире, технологии, дания, сша, европа, f-16, f-35