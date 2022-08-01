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Два поставленных Вашингтоном Дании истребителя F-35 оказались неисправны - РИА Новости, 01.08.2022
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Два поставленных Вашингтоном Дании истребителя F-35 оказались неисправны
Два поставленных Вашингтоном Дании истребителя F-35 оказались неисправны - РИА Новости, 01.08.2022
Два поставленных Вашингтоном Дании истребителя F-35 оказались неисправны
Как минимум на двух из шести самолетов F-35, поставленных вооруженным силам Дании американской компанией Lockheed Martin, имеются неисправности в механизме... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T19:33
2022-08-01T19:33
в мире
технологии
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сша
европа
f-16
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Как минимум на двух из шести самолетов F-35, поставленных вооруженным силам Дании американской компанией Lockheed Martin, имеются неисправности в механизме катапульты, сообщает Датское радио."По меньшей мере на двух из шести самолетов F-35, закупленных вооруженными силами, были обнаружены дефекты катапультных кресел... Ошибка произошла из-за производственного дефекта поставщика Martin-Baker", - говорится в сообщении радио.Согласно данным Датского радио, королевство потратило 14,2 миллиарда крон на покупку 27 истребителей F-35 у США. При этом радиостанция не уточняет период, за который произошла покупка.Ранее министр обороны королевства Мортен Бедсков заявил, что Дания на три года дольше оставит на своем вооружении истребители F-16, которые планировалось вывести из эксплуатации в 2024 году, при этом новые самолеты F-35 будут вводиться в вооруженные силы поэтапно. По словам главы минобороны, причина такого решения связана с тем, что "ситуация с политикой безопасности в Европе резко изменилась".
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в мире, технологии, дания, сша, европа, f-16, f-35
19:33 01.08.2022
 
Два поставленных Вашингтоном Дании истребителя F-35 оказались неисправны

На двух из шести поставленных США Дании истребителей F-35 неисправны механизмы катапульты

© AP Photo / Newsis/Kang Jong-minИстребитель F-35A
Истребитель F-35A - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Newsis/Kang Jong-min
Истребитель F-35A. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Как минимум на двух из шести самолетов F-35, поставленных вооруженным силам Дании американской компанией Lockheed Martin, имеются неисправности в механизме катапульты, сообщает Датское радио.
"По меньшей мере на двух из шести самолетов F-35, закупленных вооруженными силами, были обнаружены дефекты катапультных кресел... Ошибка произошла из-за производственного дефекта поставщика Martin-Baker", - говорится в сообщении радио.
Согласно данным Датского радио, королевство потратило 14,2 миллиарда крон на покупку 27 истребителей F-35 у США. При этом радиостанция не уточняет период, за который произошла покупка.
Ранее министр обороны королевства Мортен Бедсков заявил, что Дания на три года дольше оставит на своем вооружении истребители F-16, которые планировалось вывести из эксплуатации в 2024 году, при этом новые самолеты F-35 будут вводиться в вооруженные силы поэтапно. По словам главы минобороны, причина такого решения связана с тем, что "ситуация с политикой безопасности в Европе резко изменилась".
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