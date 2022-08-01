https://ria.ru/20220801/inkassator-1805903183.html

Всероссийский день инкассатора

Всероссийский день инкассатора - РИА Новости, 01.08.2022

Всероссийский день инкассатора

Профессиональный праздник сотрудников инкассации отмечается 1 августа. В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при Госбанке СССР. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T04:10

2022-08-01T04:10

2022-08-01T04:10

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Профессиональный праздник сотрудников инкассации отмечается 1 августа. В этот день в 1939 году была создана служба инкассации при Госбанке СССР. Инкассация (в переводе с итальянского означает "класть в ящик") – сбор в кассах предприятий и организаций наличности и ценностей (ценных бумаг, произведений искусства, слитков драгоценных металлов, драгоценных камней и т.п.) и доставка их в кассы банков, в которых они обслуживаются. Транспортировка ценностей, а позднее наличных денег, началась сразу же с их возникновением. Одновременно с перевозкой и хранением ценностей и денег возникла необходимость их охраны, что привело к формированию государственной службы инкассации. В России до 1917 года специальных служб перевозки ценностей не существовало. Охрану государственных средств при транспортировке выполняли воинские команды, государственная почта, фельдъегерская служба. Охрана частных денежных средств при перевозке была личным делом банков и негоциантов (торговцев). После Октябрьской революции инкассация была поручена органам ЧК (Чрезвычайной комиссии) – ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление при Совете Народных Комиссаров СССР) – НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) и службе фельдъегерской связи СССР.1 августа 1939 года на основании приказа председателя правления Госбанка СССР была создана служба инкассации при Госбанке СССР. В 1988 году в системе Госбанка СССР было образовано Российское республиканское объединение инкассации, которое с 1990 года стало структурным подразделением Государственного банка РСФСР, который в декабре 1990 года преобразовали в Центральный банк РСФСР (Банк России), а с января 1992 года он стал функционировать как Центральный банк Российской Федерации (Банк России). В 1992 году Банк России утвердил новый устав Российского республиканского объединения инкассации, в котором организация стала именоваться Российским объединением инкассации (Объединение "Росинкас"). Согласно федеральному закону "О Центральном банке Российской Федерации" от 10 июля 2002 года, Объединение "Росинкас" входит в единую централизованную систему Банка России. Организация имеет статус юридического лица с особыми уставными задачами. Она осуществляет функции по охране денежных средств, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей при их транспортировании (перевозке), инкассации наличных денежных средств, а также по охране объектов Российского объединения инкассации и объектов Банка России, предназначенных для хранения такого имущества. Помимо эксклюзивного заказчика в лице Банка России Объединение "Росинкас" обслуживает крупнейшие банки и компании, перевозя деньги и ценности даже в труднодоступных районах. Организация является одним из самых крупнейших в стране перевозчиков денежной наличности и других ценностей. Разветвленная филиальная сеть объединения представлена во всех регионах, Российской Федерации, что позволяет оказывать услуги клиентам на всей территории страны в непосредственной близости от их места расположения. В настоящее время большинство коммерческих банков пользуется услугами государственной службы инкассации, однако у некоторых крупных кредитных организаций существуют собственные службы. Инкассатор считается одной из самых опасных профессий. В связи с чем, особое внимание уделяется индивидуальной безопасности инкассаторского работника: это носимые радиостанции, бронежилеты, бронированные спецавтомобили. Кроме того, инкассаторы вооружены ручным боевым оружием, включая автоматическое.Чтобы подстраховать работника, переносящего ценности или деньги, в бригаде инкассаторов есть старший бригады. Он страхует инкассатора и подает ему команды по выполнению передвижения по объекту или от объекта до спецавтомобиля. Страхует инкассаторов и водитель, который в период отсутствия инкассаторов в автомобиле ведет наблюдение за окружающей обстановкой и подает команды старшему бригады по радиостанции для выхода с объекта.Погоны инкассаторы не носят, но внутренние градации у них существуют (например, старший инкассатор, инкассатор, инкассатор-охранник и дежурный инкассатор).Инкассатором может стать только гражданин РФ с образованием не ниже среднего, не имеющий судимости и не состоящий на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. У претендента должна быть отличная физическая подготовка. Обучение в учебных заведениях этой профессии нигде не практикуется. Инкассаторами становятся в ходе устройства на работу и изучения функциональных обязанностей на испытательном сроке, с обязательным прохождением процедуры получения разрешения на ношение оружия при исполнении служебных обязанностей в правоохранительных органах. Подготовка и обучение инкассаторских работников, в том числе, и вновь принятых сотрудников, ведется на постоянной основе. Программа профессиональной подготовки включает в себя правовую, медицинскую, специальную, физическую и огневую подготовки. Ее освоение позволяет приобрести навыки по оказанию первой помощи при ранениях, использованию оружия, овладеть приемами самозащиты и рукопашного боя, которые могут пригодиться в нелегкой работе инкассатора.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, ссср, рсфср