https://ria.ru/20220801/igra-1806360858.html
В Омске куратор суицидальной игры для подростков получил условный срок
В Омске куратор суицидальной игры для подростков получил условный срок - РИА Новости, 01.08.2022
В Омске куратор суицидальной игры для подростков получил условный срок
Суд приговорил к условному сроку омича, который склонял подростков к суициду через "ВКонтакте", вовлекая их в специальную "игру", сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T11:37
2022-08-01T11:37
2022-08-01T11:37
происшествия
россия
здоровье - общество
омск
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ОМСК, 1 авг - РИА Новости. Суд приговорил к условному сроку омича, который склонял подростков к суициду через "ВКонтакте", вовлекая их в специальную "игру", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Октябрьского районного суда Омска.Зная о повышенном интересе части подростков к теме самоубийства, молодой человек выискивал их в социальной сети и вступал в переписку, представляясь куратором "игры". "Молодой человек разъяснил им о необходимости последовательного выполнения заданий, направления подтверждения о их выполнении, а также сообщил о том, что финальной целью этой игры является самоубийство ее участника", - пояснили в пресс-службе.Всего по делу проходят две потерпевшие: одна из девочек-подростков в итоге выполнила два задания "куратора", причинив себе повреждения, а вторая устроила инсценировку. Следствие вычислило молодого человека и обвинило его в склонении к самоубийству в отношении двух несовершеннолетних. Тот признал вину и заверил, что раскаивается."В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, его несовершеннолетний возраст в момент преступления, явку с повинной и способствование расследованию преступления, состояние здоровья, наличие малолетнего ребенка", - разъясняет пресс-служба. Приговор – один год лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Когда именно было вынесено решение суда, не уточняется, но оно уже вступило в силу.Несколько лет назад огромный резонанс в России получила тема так называемых "групп смерти", где детей и подростков в социальных сетях подстрекают к суицидам. Самой популярной из таких групп был "Синий кит", причем действовала она не только в России: несколько десятков человек, состоявшей в ней по всему миру, покончили с собой. В течение нескольких дней участники должны выполнять задания, последним из которых станет самоубийство. Подобные группы продолжают действовать не только в социальных сетях, но и в мессенджерах. За последние годы в России были арестованы несколько десятков "кураторов", многие задержанные отделались условными сроками заключения, а другие — оказались на принудительном психиатрическом лечении. В большинстве же случаев уголовные дела так и не дошли до суда.
https://ria.ru/20210702/suitsid-1739463657.html
https://ria.ru/20210705/deti-1739640160.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, здоровье - общество, омск
В Омске куратор суицидальной игры для подростков получил условный срок
Суд дал условный срок омичу, склонявшему подростков к суициду через "игру" в соцсетях
ОМСК, 1 авг - РИА Новости.
Суд приговорил к условному сроку омича, который склонял подростков к суициду через "ВКонтакте", вовлекая их в специальную "игру", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе
Октябрьского районного суда Омска.
Зная о повышенном интересе части подростков к теме самоубийства, молодой человек выискивал их в социальной сети и вступал в переписку, представляясь куратором "игры". "Молодой человек разъяснил им о необходимости последовательного выполнения заданий, направления подтверждения о их выполнении, а также сообщил о том, что финальной целью этой игры является самоубийство ее участника", - пояснили в пресс-службе.
Всего по делу проходят две потерпевшие: одна из девочек-подростков в итоге выполнила два задания "куратора", причинив себе повреждения, а вторая устроила инсценировку. Следствие вычислило молодого человека и обвинило его в склонении к самоубийству в отношении двух несовершеннолетних. Тот признал вину и заверил, что раскаивается.
"В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, его несовершеннолетний возраст в момент преступления, явку с повинной и способствование расследованию преступления, состояние здоровья, наличие малолетнего ребенка", - разъясняет пресс-служба. Приговор – один год лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Когда именно было вынесено решение суда, не уточняется, но оно уже вступило в силу.
Несколько лет назад огромный резонанс в России
получила тема так называемых "групп смерти", где детей и подростков в социальных сетях подстрекают к суицидам. Самой популярной из таких групп был "Синий кит", причем действовала она не только в России: несколько десятков человек, состоявшей в ней по всему миру, покончили с собой. В течение нескольких дней участники должны выполнять задания, последним из которых станет самоубийство. Подобные группы продолжают действовать не только в социальных сетях, но и в мессенджерах. За последние годы в России были арестованы несколько десятков "кураторов", многие задержанные отделались условными сроками заключения, а другие — оказались на принудительном психиатрическом лечении. В большинстве же случаев уголовные дела так и не дошли до суда.