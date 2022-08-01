https://ria.ru/20220801/dubay-1806500598.html
Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Дубае этой зимой
Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Дубае этой зимой - РИА Новости, 01.08.2022
Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Дубае этой зимой
Отдых в Дубае в зимнем сезоне подорожает на 10—30 процентов, сообщает Profi Travel. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T18:11
2022-08-01T18:11
2022-08-01T18:11
туризм
новости - туризм
дубай
оаэ
катар
туризм
чемпионат мира по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758926573_0:155:3191:1951_1920x0_80_0_0_95933822cc183cc38f7ca5e2fc34c97d.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Отдых в Дубае в зимнем сезоне подорожает на 10—30 процентов, сообщает Profi Travel.В других эмиратах, скорее всего, тоже будет повышение цен, хотя и не столь значительное, заявили эксперты онлайн-выставки OTM: Arabian Countries.Подорожание объясняется рядом причин. Во-первых, турпоток в ОАЭ продолжает расти, и отельеры прогнозируют высокую загрузку мест размещения этой зимой.Во-вторых, ажиотаж будет из-за чемпионата мира по футболу, который стартует в Катаре как раз в период высокого сезона — в ноябре 2022 года. Местные отели уже несколько месяцев на "стопе" на конец осени, а гостиницы Дубая предлагают футбольным болельщикам размещение в эмирате плюс перелет на шаттле в Катар на просмотр матчей."Мы рекомендуем в этом году бронировать отдых заранее, и не в одном Дубае. Мы понимаем, что как только начнется дефицит мест там, остальные эмираты — Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Аджман, Шарджа — тоже подорожают", — отметил президент группы компаний Al Khalidiah Tourism Сирак Мурадян.С таким прогнозом согласен и руководитель российского туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов. По его словам, в идеале успеть забронировать отдых в ОАЭ до сентября.
https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html
дубай
оаэ
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758926573_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_66c18dc9342bf53e4d5d300f6696c26e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, дубай, оаэ, катар, туризм, чемпионат мира по футболу
Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Дубае этой зимой
Отдых в Дубае в зимнем сезоне подорожает на 10-30 процентов, заявили эксперты
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Отдых в Дубае в зимнем сезоне подорожает на 10—30 процентов, сообщает
Profi Travel.
В других эмиратах, скорее всего, тоже будет повышение цен, хотя и не столь значительное, заявили эксперты онлайн-выставки OTM: Arabian Countries.
Подорожание объясняется рядом причин. Во-первых, турпоток в ОАЭ продолжает расти, и отельеры прогнозируют высокую загрузку мест размещения этой зимой.
Во-вторых, ажиотаж будет из-за чемпионата мира по футболу, который стартует в Катаре как раз в период высокого сезона — в ноябре 2022 года. Местные отели уже несколько месяцев на "стопе" на конец осени, а гостиницы Дубая предлагают футбольным болельщикам размещение в эмирате плюс перелет на шаттле в Катар на просмотр матчей.
"Мы рекомендуем в этом году бронировать отдых заранее, и не в одном Дубае. Мы понимаем, что как только начнется дефицит мест там, остальные эмираты — Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Аджман, Шарджа — тоже подорожают", — отметил президент группы компаний Al Khalidiah Tourism Сирак Мурадян.
С таким прогнозом согласен и руководитель российского туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов. По его словам, в идеале успеть забронировать отдых в ОАЭ до сентября.