https://ria.ru/20220801/dubay-1806500598.html

Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Дубае этой зимой

Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Дубае этой зимой - РИА Новости, 01.08.2022

Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Дубае этой зимой

Отдых в Дубае в зимнем сезоне подорожает на 10—30 процентов, сообщает Profi Travel. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T18:11

2022-08-01T18:11

2022-08-01T18:11

туризм

новости - туризм

дубай

оаэ

катар

туризм

чемпионат мира по футболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758926573_0:155:3191:1951_1920x0_80_0_0_95933822cc183cc38f7ca5e2fc34c97d.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Отдых в Дубае в зимнем сезоне подорожает на 10—30 процентов, сообщает Profi Travel.В других эмиратах, скорее всего, тоже будет повышение цен, хотя и не столь значительное, заявили эксперты онлайн-выставки OTM: Arabian Countries.Подорожание объясняется рядом причин. Во-первых, турпоток в ОАЭ продолжает расти, и отельеры прогнозируют высокую загрузку мест размещения этой зимой.Во-вторых, ажиотаж будет из-за чемпионата мира по футболу, который стартует в Катаре как раз в период высокого сезона — в ноябре 2022 года. Местные отели уже несколько месяцев на "стопе" на конец осени, а гостиницы Дубая предлагают футбольным болельщикам размещение в эмирате плюс перелет на шаттле в Катар на просмотр матчей."Мы рекомендуем в этом году бронировать отдых заранее, и не в одном Дубае. Мы понимаем, что как только начнется дефицит мест там, остальные эмираты — Рас-эль-Хайма, Фуджейра, Аджман, Шарджа — тоже подорожают", — отметил президент группы компаний Al Khalidiah Tourism Сирак Мурадян.С таким прогнозом согласен и руководитель российского туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов. По его словам, в идеале успеть забронировать отдых в ОАЭ до сентября.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

дубай

оаэ

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, дубай, оаэ, катар, туризм, чемпионат мира по футболу