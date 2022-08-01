https://ria.ru/20220801/dtp-1806453202.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пензенской области выросло до 17
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пензенской области выросло до 17 - РИА Новости, 01.08.2022
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пензенской области выросло до 17
В аварии с автобусом, опрокинувшемся в кювет в Пензенской области, пострадали 17 человек, в том числе двое детей, сообщается на сайте Минздрава региона. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T15:54
2022-08-01T15:54
2022-08-01T16:03
происшествия
пензенская область
дтп
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САМАРА, 1 авг - РИА Новости. В аварии с автобусом, опрокинувшемся в кювет в Пензенской области, пострадали 17 человек, в том числе двое детей, сообщается на сайте Минздрава региона.Ранее в прокуратуре Пензенской области РИА Новости сообщили, что в ДТП пострадали восемь человек, все они госпитализированы. По данным ГУМЧС по региону, авария произошла в понедельник в 10.20 в Лунинском районе на 49-м километре дороги "Пенза - Саранск", автобус ПАЗ опрокинулся в кювет. По информации надзорного ведомства, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением."По предварительным данным, в результате ДТП пострадало 17 человек, среди них двое детей", - говорится в сообщении.На месте аварии медики обслужили 10 человек, восемь из которых госпитализированы в клиническую больницу №6 имени Г. А. Захарьина. Еще семь человек самостоятельно обратились в медицинские организации, трое из них госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение, уточнили в ведомстве. Состояние пострадавших - разной степени тяжести, без угрозы жизни.По данным УМВД по Пензенской области, с места аварии были госпитализированы восемь человек, еще трое, в том числе трехлетний ребенок, были осмотрены на месте и отпущены домой. В дальнейшем пассажиры автобуса стали обращаться в больницы в индивидуальном порядке, уточнили в полиции.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
пензенская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область, дтп
15:54 01.08.2022 (обновлено: 16:03 01.08.2022)
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пензенской области выросло до 17
Число пострадавших пассажиров автобуса, опрокинувшегося в кювет под Пензой, выросло до 17
САМАРА, 1 авг - РИА Новости.
В аварии с автобусом, опрокинувшемся в кювет в Пензенской области, пострадали 17 человек, в том числе двое детей, сообщается на сайте
Минздрава региона.
Ранее в прокуратуре Пензенской области
РИА Новости сообщили, что в ДТП пострадали восемь человек, все они госпитализированы. По данным ГУМЧС по региону, авария произошла в понедельник в 10.20 в Лунинском районе на 49-м километре дороги "Пенза - Саранск", автобус ПАЗ опрокинулся в кювет. По информации надзорного ведомства, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.
"По предварительным данным, в результате ДТП пострадало 17 человек, среди них двое детей", - говорится в сообщении.
На месте аварии медики обслужили 10 человек, восемь из которых госпитализированы в клиническую больницу №6 имени Г. А. Захарьина. Еще семь человек самостоятельно обратились в медицинские организации, трое из них госпитализированы, остальные направлены на амбулаторное лечение, уточнили в ведомстве. Состояние пострадавших - разной степени тяжести, без угрозы жизни.
По данным УМВД по Пензенской области, с места аварии были госпитализированы восемь человек, еще трое, в том числе трехлетний ребенок, были осмотрены на месте и отпущены домой. В дальнейшем пассажиры автобуса стали обращаться в больницы в индивидуальном порядке, уточнили в полиции.